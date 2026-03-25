Samsunspor\'dan Reis\'e Tepki

25.03.2026 17:31
Suat Çakır, eski teknik direktör Reis'in transfer onayı iddialarını yalanladı.

SAMSUNSPOR, Basın Sözcüsü Suat Çakır, kırmızı-beyazlı takımın eski teknik direktörü Thomas Reis'in açıklamaları sonrasında, "Thomas Reis hocanın ayrılışından yaklaşık bir ay sonra bir televizyon programında gerçekleri yansıtmayan talihsiz açıklamalar yapıldı. Bizim bu kulübün bir stratejisi var, bir planlaması var. Transferlere baktığınızda 21 ile 26 yaş aralığındaki oyuncular üzerinden hareket edildiği görülür. Bu transferlerin hiçbirisi hocamızın onayı alınmadan yapılmamıştır, bu bir gerçektir. Bunlar ispatlı şekilde, mesajlar olarak Fuat Çapa hocamızın elinde bulunmaktadır. Neden böyle bir açıklama yapıldığını anlamak mümkün değil" dedi.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımın eski Alman teknik direktörü Thomas Reis'in transfer sürecinde kendisinden onay alınmadan oyuncular alındığına dair yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Tüm transferin teknik direktör onayı ile yapıldığını belirten Suat Çakır, "Bizim transferlerimiz mutlaka teknik direktörümüzün onayı alınarak yapılır. Bunun neden söylendiğini kimse anlamadı. Sadece bir oyuncu konusunda tam karar verilemedi, onda da sayın başkan kendi inisiyatifini kullandı. Göreve gelen teknik ekipler kulübümüzün belirlediği stratejik çerçeve içinde çalışmıştır, bundan sonra da böyle olacaktır. Geçen sene transfer yapılmadan üçüncü olan ekibimizin üzerine, kadrodan ilk 11'de oynayan 2 oyuncu ayrıldı ve yerine 8-9 oyuncu alındı. İlk 12 haftada iyi bir performans sergilendi, sonrasında ise bir düşüş yaşandı ve devamında Thomas Reis hocayla yollar ayrıldı. Yerine gelen Thorsten Fink hocamızla birlikte yeniden toparlanma sürecine girildi" diye konuştu.

'VALLECANO MAÇINDA HAKEM YÖNETİMİ DAHA DENGELİ OLSA TUR ATLAYARAK DÖNÜLEBİLİRDİK'

UEFA Konferans Ligi son 16 turu Rayo Vallecano karşılaşması ve Thomas Reis'in açıklamaları hakkında konuşan Suat Çakır, "Thomas Reis hocanın ayrılışından yaklaşık bir ay sonra bir televizyon programında gerçekleri yansıtmayan talihsiz açıklamalar yapıldı. Bizim bu kulübün bir stratejisi var, bir planlaması var. Transferlere baktığınızda 21 ile 26 yaş aralığındaki oyuncular üzerinden hareket edildiği görülür. Bu transferlerin hiçbirisi hocamızın onayı alınmadan yapılmamıştır, bu bir gerçektir. Bunlar ispatlı şekilde, mesajlar olarak Fuat Çapa hocamızın elinde bulunmaktadır. Neden böyle bir açıklama yapıldığını anlamak mümkün değil. Madrid deplasmanına gidildi, Rayo Vallecano maçında son ana kadar mücadele edildi. Tüm oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Biraz daha şanslı olunabilse, hakem yönetimi daha dengeli olsa tur atlanarak dönülebilirdi. Olmadı ama ortaya konan mücadeleden dolayı gurur duyuluyor. İlk senede Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak kolay değil, önümüzdeki yıllarda bunun daha ileriye taşınması hedefleniyor. Bugün itibarıyla çalışmalar başladı. Altı oyuncudan biri sakatlık yaşadı, beş oyuncu milli takımda bulunuyor. Kalan kadroyla birlikte antrenmanlara başlandı. Beş günlük iznin ardından ilk idman gerçekleştiriliyor. Önümüzde çok önemli bir Konyaspor maçı var. Avrupa süreci tamamlandıktan sonra hedefler Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası olarak belirlenmiş durumda. Türkiye Kupası Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu olarak görülüyor; üç maçla Avrupa bileti alınabiliyor. Bu sezon Avrupa deneyimi yaşandı ve Samsunspor hem Avrupa'da hem Türkiye'de ses getirdi. Bunun daha ileri taşınması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

'HEDEF LİGDE İLK 5 İÇERİSİNDE YER ALMAK'

Hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak ya da Süper Lig'de ilk 5 içerisinde yer almak olduğunu söyleyen Çakır, şöyle konuştu:

"Hedef Süper Lig'de ilk 5 içerisinde yer almak. Bu hedefi gerçekleştirecek güç mevcut. Yeni teknik ekip ve sakat oyuncuların dönüşüyle birlikte bu potansiyel daha net görülüyor. Önümüzdeki Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarının kayıpsız geçilmesi durumunda hedef doğrultusunda ilerleme devam edecek. Bu süreçte taraftar desteği büyük önem taşıyor. Lig ve kupa maçlarında tribünlerin dolması bekleniyor. Nisan ayı içerisinde oynanması planlanan Trabzonspor kupa maçında da stadın tamamen dolması isteniyor. Bu maçın kazanılması halinde kupada Galatasaray ile Gençlerbirliği eşleşmesinin galibiyle karşılaşılacak. Taraftarların geçmişte verdiği destek biliniyor. Özellikle geçen sezon maçların taraftar desteğiyle çevrildiği birçok an yaşandı. Bu sezon da aynı desteğin devam edeceğine inanılıyor. Sakat oyuncuların durumu da yakından takip ediliyor. Emre, Coulibaly ve Sousa geri döndü. Emre ve Coulibaly forma giymeye başladı, Sousa'nın da teknik ekibin uygun görmesi halinde önümüzdeki haftalarda sahada olması bekleniyor. Olivier Ntcham'da ufak bir sakatlık bulunuyor, Konyaspor maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Büyük ihtimalle hazır olacak. Lubomir Satka'nın elinde, üçüncü el tarak kemiğinde kırık oluştu. Rayo Vallecano maçının ardından Slovakya Milli Takımı kampında bu durum netleşti. Maç sırasında da ciddi bir ağrıyla mücadele ettiği görülmüştü. Ameliyat edildi ve şu an kadroda yer almıyor. Jaures Assoumou'nun ise tedavi süreci devam ediyor"

Kaynak: DHA

