Samsunspor'dan Yeni Kombine Satış Stratejisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor'dan Yeni Kombine Satış Stratejisi

Samsunspor\'dan Yeni Kombine Satış Stratejisi
09.06.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, 2026-2027 sezonu için farklı fiyatlandırma ve indirim kampanyaları açıkladı.

SAMSUNSPOR İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, "Soru işaretlerinden uzak bir başlangıç yapalım, sezon içinde bu tür spekülasyonların oluşmasının önüne geçelim ve taraftarımızı maddi anlamda gerçekten memnun edecek bir başlangıç yapalım istedik. Bu doğrultuda ilk kez, üç İstanbul takımı ve Trabzonspor maçları için ayrı bir fiyatlandırma, diğer takımlar için ise farklı bir fiyatlandırma oluşturduk. Kombine alan taraftarlarımızın çok daha rahat edeceğini ve mutlu olacağını düşünüyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da İcra Kurulu Üyeleri Soner Soykan, Koray Yalçın ve Fazlıhan Carus, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında 2026-2027 sezonu kombine ve bilet satışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 12 Haziran Cuma günü öncelikli kombine satışlarının başlayacağını belirten Soner Soykan, "12 Haziran Cuma günü öncelikli satışımıza başlayacağız. Bu süreç 20 Haziran'a kadar devam edecek. 21, 22 ve 23 Haziran tarihlerinde ise öncelikli satıştan kombine alan taraftarlarımızın yer değiştirme ihtiyaçları varsa onlar için belirli bir süre tanıyacağız. 24 Haziran itibarıyla da genel satışa çıkacağız. Geçen sezon, bir önceki sezona kıyasla Türkiye genelinde kombine satışlarında ve stadyumlardaki taraftar sayılarında ciddi düşüş yaşandı. Haliyle bu durum bize de yansıdı. Bunun önüne geçmek için taraftarımızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak ve onlara yardımcı olmak adına bir çalışma yaptık" diye konuştu.

'SEYİRCİMİZİN BİR ARADA OLMASI İÇİN BAZI TRİBÜNLERİMİZDE SATIŞI KAPATIYORUZ'

Taraftarların gelecek sezon takımlarını en iyi şekilde destekleyebilmeleri için ellerinden gelenin yaptıklarını söyleyen Soner Soykan, "Mobil uygulamadaki ürünlerden faydalanan taraftarlarımıza da bazı öncelikler sağlanacak. Ayrıca seyircimizin bir arada olması ve dağınık görüntünün ortadan kalkması için bazı tribünlerimizde satışı kapatıyoruz. Bu alanlar; Kuzey Tribünü'nün üst bölümü, Maraton Tribünü'nün köşelerindeki bazı alanlar ve Güney Tribünü'nde yaptığımız daraltılmış bölümler olacak. Bu alanları fiziki olarak kapatmıyoruz; sadece satışa sunmayacağız. İhtiyaç halinde ve gelecek talebe göre bu bölgeleri de değerlendirip satışa açacağız. Bayan taraftarlarımıza, öğrencilerimize ve engelli taraftarlarımıza yüksek oranlarda indirimlerimiz olacak. Samsunspor'la yıl boyunca yoluna devam eden, her maçta bizimle olmaya çalışan taraftarımızın ne fiyatlarla ilgili ne de başka bir konuda mutsuz olabileceği bir alan bırakmamaya çalıştık. Soru işaretlerinden uzak bir başlangıç yapalım, sezon içinde bu tür spekülasyonların oluşmasının önüne geçelim ve taraftarımızı maddi anlamda gerçekten memnun edecek bir başlangıç yapalım istedik. Bu doğrultuda ilk kez, üç İstanbul takımı ve Trabzonspor maçları için ayrı bir fiyatlandırma, diğer takımlar için ise farklı bir fiyatlandırma oluşturduk. Kombine alan taraftarlarımızın çok daha rahat edeceğini ve mutlu olacağını düşünüyorum. Umuyorum ki bu sezon uyguladığımız fiyat politikası ve yaklaşım sayesinde kombine sayılarımızı mümkün olduğunca yukarı çıkaracağız ve taraftarımızın sezon içinde bu konudaki kafa karışıklıklarını yaşamamasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'SEZON İÇERİSİNDE OKULLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPARAK ÇEŞİTLİ KAMPANYALAR DÜZENLEYİP ÖĞRENCİLERİMİZİ STADYUMA DAVET EDECEĞİZ'

Aile indirim kampanyasını düzenli şekilde uygulayacaklarını belirten Fazlıhan Carus, "Bize sürekli aile indirimiyle ilgili talepler geliyordu. Taraftarlarımız, eşi ve çocuğuyla birlikte maça geldiğinde ya da kombine aldığında indirim uygulanmasını istiyordu. Başkanımızın talimatıyla geçen yıllarda yüzde 20 olarak uygulanan aile indirimini bu sezon yüzde 30'a çıkardık. Aile indirimi kapsamında eş, kendisi ve çocuğuyla birlikte kombine alan taraftarlarımız 3 kişi yerine yaklaşık 2 kişilik ücret ödemiş olacak. Aynı soyadını taşıyan kişiler bu kampanyadan yararlanabilecek. Kadın taraftarlarımız, öğrencilerimiz ve engelli taraftarlarımız da yüzde 30 indirimden faydalanabilecek. Bu sezon geçen yıla göre farklı bir uygulamaya geçiyoruz. Daha önce kadın taraftarlarımız ve öğrencilerimiz için kale arkası tribünlerini ücretsiz yapıyorduk. Ancak ücret ödeyerek kombine alan taraftarlarımızdan bu uygulamaya yönelik eleştiriler geliyordu. Bu nedenle ücretsiz uygulamayı kaldırıyoruz. Sezon içerisinde ihtiyaç duyulması halinde okullarla iş birliği yaparak, maçların durumuna göre çeşitli kampanyalar düzenleyip öğrencilerimizi stadyuma davet edeceğiz. Ancak bunun dışında ücretsiz giriş uygulamamız olmayacak" dedi.

'KOMBİNE FİYATLARINDA ARTIŞ YAPMADIK DESEK YERİDİR'

Kombine alacak taraftarların, normal maç bileti alan taraftarlara göre yüzde 70 daha karlı olduklarını ifade eden Koray Yalçın, şöyle konuştu:

"Kombine fiyatlarında artış yapmadık desek yeridir. Taraftarlarımızın ve camiamızın bu uygulamadan büyük memnuniyet duyacağını düşünüyoruz. Bu sezon kombine sahipleri, maç biletlerini tek tek satın alan taraftarlara göre yaklaşık yüzde 70 oranında avantaj elde edecek. Bu avantajın bu kadar yüksek tutulmasının temel nedenleri arasında kombine satışlarını teşvik etmek ve içinde bulunduğumuz enflasyonist süreçte taraftarlarımızı desteklemek yer alıyor. Ayrıca bu sezon kombine sahiplerine mobil uygulamamız üzerinden bir aylık ücretsiz premium üyelik vereceğiz. Mobil uygulamamızın daha yaygın kullanılmasını hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

Samsunspor, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'dan Yeni Kombine Satış Stratejisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı İşte maliyeti Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı! İşte maliyeti
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
8 yıldır bu anı bekliyordu Dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktürdü 8 yıldır bu anı bekliyordu! Dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktürdü
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
İstanbul’da yayaya çarpan sürücü, yaralıyı bırakıp arabasını kontrol etti İstanbul'da yayaya çarpan sürücü, yaralıyı bırakıp arabasını kontrol etti
Gelinlikte “deneme ücreti“ dönemi: Kabine girmenin bedeli 2 bin TL Gelinlikte "deneme ücreti" dönemi: Kabine girmenin bedeli 2 bin TL
Metrobüs durağındaki vahşi cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Metrobüs durağındaki vahşi cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

16:58
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı’ya “Efendilik kompleksinden“ arınması için bir davettir
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı'ya "Efendilik kompleksinden" arınması için bir davettir
16:54
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
16:48
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı
Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı
16:44
Ege Üniversitesi’ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
16:43
CHP’li kadınların sokak ortasında Özel-Kılıçdaroğlu kavgası: Küfürler havada uçuştu
CHP'li kadınların sokak ortasında Özel-Kılıçdaroğlu kavgası: Küfürler havada uçuştu
16:36
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
16:13
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
16:09
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:58
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 17:40:19. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor'dan Yeni Kombine Satış Stratejisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.