Samsunspor Futbol Direktörü Çapa, Çorum FK yenilgisini değerlendirdi - Son Dakika
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Samsunspor Futbol Direktörü Çapa, Çorum FK yenilgisini değerlendirdi

Samsunspor Futbol Direktörü Çapa, Çorum FK yenilgisini değerlendirdi
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Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Çorum FK'ya 5-1 mağlup olmalarının ardından taraftarları üzdüklerini söyledi. Çapa, haftaya galip gelerek milli araya 7 puanla girmeyi hedeflediklerini belirtti.

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Üzücü bir gün. Taraftarlarımızı çok üzdük. Bunun çok bilincindeyiz. Oyuncularımız da bunun bilincinde. En kısa zamanda toparlanıp önümüzdeki karşılaşmada bunu düzeltmemiz gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Çorum FK'ya 5-1 mağlup olan Samsunspor'da futbol direktörü Fuat Çapa, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Asla beklemedikleri bir skor ve oyun izlediklerini belirten Çapa, "Bugüne kadar, lige başlayalı henüz beşinci karşılaşmamız. Diğer karşılaşmalarda da yenildiğimiz maçlar oldu ama oyun olarak bizi tatmin etmişti. Bugün ise açıkçası oyun da tamamen tatmin etmedi. Maçın ilk dakikasından itibaren rakibin atmış olduğu gole vermiş olduğumuz reaksiyon gayet güzeldi. Ama akabinde devre arasına 3-1 geride girmek tabii beklenmedik bir şok etkisi yarattı. Ancak maçı 3-2 yapacak çok değerli ve net pozisyonlara girdik. Onları değerlendirmiş olsaydık maçın ahengi tamamen daha farklı olabilirdi" diye konuştu.

'7 PUANLA MİLLİ TAKIM ARASINA GİRERSEK, HEDEFLEDİĞİMİZ PUANDAN ÇOK DA GERİDE KALMAMIŞ OLURUZ'

Haftaya galip gelerek milli araya 3 puanla girmek istediklerini söyleyen Çapa, şöyle konuştu:

"Rakip, 3-1'den sonraki skoru iyi bir şekilde değerlendirdi. Doğru pozisyon alarak, özellikle savunma hattında, geçiş oyununu oynamaya yöneldi. Bugün tamamen şanssızlığın bize karşı olduğu bir gün oldu. Bugünü unutup yarından itibaren bir sonraki karşılaşmaya hazırlanmamız gerekiyor. Ondan sonra da milli takım arasını, daha önce de hep söylediğimiz gibi, milli takım arasından sonra sakatların tam olarak gelmesiyle birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece gelmeleri değil, aynı zamanda performanslarının da takım seviyesinde olmaları çok önemli. Bugün gördük, bazı arkadaşlarımız, yani sakatlıktan dönüp oyuna başlayanlar, daha önceki performanslarının çok gerisindeydi. Üzücü bir gün. Taraftarlarımızı çok üzdük. Bunun çok bilincindeyiz. Oyuncularımız da bunun bilincinde. En kısa zamanda toparlanıp önümüzdeki karşılaşmada bunu düzeltmemiz gerekiyor. 7 puanla milli takım arasına girersek, hedeflemiş olduğumuz puanın açıkçası çok da gerisinde başlamamış oluruz. Çünkü 8-9 puan gibi bir hedef belirlemiştik. Şu anda 8-9 olmasa da 7 puanımız var. Ümit edelim, haftaya oynayacağımız karşılaşmadan 3 puan alıp milli takım arasını iyi bir şekilde değerlendirelim."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsunspor Futbol Direktörü Çapa, Çorum FK yenilgisini değerlendirdi - Son Dakika

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