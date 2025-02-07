Samsunspor, Hatayspor\'u Mağlup Ederek Moral Buldu

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SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin karşılaşmayı değerlendirdi.

İyi bir performans gösterdiklerini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Geçen hafta aldığımız mağlubiyetten sonra iyi bir reaksiyon gösterip güzel bir galibiyet aldık. Bugün kazanmayı çok istemiştik. İlk yarıda özellikle agresif oynadık. 2 gol bulduktan sonra zor olabiliyor. Daha fazlasını atmak istiyorsunuz. 90 dakikanın geneline bakacak olursak iyi bir performans gösterdik" dedi.

'BU TAKIMDA TER DÖKMEK İSTEYEN OYUNCULARIMIZ VAR'

Transfer yasağına rağmen Ercan Kara ve Laura'nın takımdan ayrılmasını ayrılmasını değerlendiren Reis, "Benim için önemli değil. Sonuçta almış olduğumuz bir karardı. Onlar ayrılmak istediklerini, burada oynamak istemediklerini, başta takımda süre almak istediklerini söylediler. Biz de böyle bir karar aldık. Bu takım için ter dökmek isteyen oyuncularımız var. Daha oynamamız gereken 14 tane daha karşılaşma var. Bugün ilk 11'de bazı değişiklikler yaptım. Konyaspor'a nasıl bir 11'le çıkacağımıza bakacağız. Kulüpten ayrılmayı onlar istediler. Durum değerlendirmesi yaptık ve onların bu taleplerini anlayışla karşılıyoruz. Ercan kiralık olarak gitti. Laura'nın sözleşmesi bu sezonun sonuna kadardı. Yönetimle, başkanımızla konuştuktan sonra böyle bir karar almaya karar verdik" diye konuştu.

MURAT ŞAHİN: TEKRAR ÜLKE OLARAK BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Konuşmasına ilk olarak 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dilerek başlayan Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, "6 Şubat depreminde, felaketinde bundan önce 2'nci yıl dönümü biliyorsunuz. Tekrar ülke olarak başımız sağ olsun. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin diliyorum. Uzun yıllardır beraber çalıştığımız Gürsoy Yalçın hocamıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Sergen hocaya ve ailesine de başsağlığı diliyorum" dedi.

'ARTIK MAÇ KAZANMAMIZ GEREKİYOR'

Artık maç kazanmaları gerektiğini ifade eden Şahin, "Bizim için çok zor bir maç oldu. Yani neredeyse 2-0 mağlup başladık diyebiliriz. İlk yarı oynadığımız oyundan hiç memnun değilim. Çünkü hemen hemen hiçbir şeyi doğru yapmadığımız bir ilk yarı geçirdik. Ama ikinci yarıda hem içeride konuştuğumuzda ve hem de oyun içindeki sistemde biraz değişikliğe giderek ikinci yarı daha iyi bir tepki verdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı eğer golü erken bir şekilde bulabilsek, buradan bir geri dönüş hikayesi yazabilirdik. Ama olmadı. Bundan sonrası için gelişmeye devam etmeliyiz ama artık maç kazanmamız gerekiyor. Ben 4 haftadır buradayım ama takımın uzun süredir bir mağlubiyet serisi var. Bunu bir an önce atlatmamız gerekiyor. Çalışmalarımıza devam edip gelişmeye devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.