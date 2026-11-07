Samsunspor Konyaspor'u 1-0 yenerken Bjelica galibiyetin hak edildiğini söyledi - Son Dakika
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Samsunspor Konyaspor'u 1-0 yenerken Bjelica galibiyetin hak edildiğini söyledi

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Samsunspor Konyaspor\'u 1-0 yenerken Bjelica galibiyetin hak edildiğini söyledi
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Samsunspor Konyaspor\'u 1-0 yenerken Bjelica galibiyetin hak edildiğini söyledi
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Nenad Bjelica, bu galibiyete ihtiyaç duyduklarını belirterek hak ettikleri sonucu aldıklarını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Konyaspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Bjelica, şunları söyledi:

"Takımımı öncelikle aldıkları galibiyetiyle tebrik ediyorum. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bu galibiyeti isteyen biri olarak çok mutluyum. Çok iyi futbol oynadığımız anlar da oldu, iyi oynamadığımız anlarda oldu. İstemiş olduğumuz futbolu ortaya koymadık ama hak ettiğimiz galibiyeti aldık."

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigNenad BjelicaSamsunsporKonyasporSporSon Dakika

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