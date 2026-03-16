Samsunspor Rayo Vallecano\'ya Hazır

16.03.2026 16:40
Samsunspor'un sözcüsü, Rayo Vallecano'yu geçmek için güven ve motivasyonla mücadele edeceklerini söyledi.

SAMSUNSPOR Basın Sözcüsü Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında deplasmanda oynayacakları Rayo Vallecano maçında turu geçmek istediklerini belirterek, "İlk karşılaşmada aldığımız mağlubiyet nedeniyle bizi zor bir karşılaşmanın beklediğinin farkındayız. Ancak buna rağmen hedefimiz ne olursa olsun turu geçmek. Takım olarak buna inanıyoruz" dedi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında deplasmanda Madrid ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak. İlk karşılaşma Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Rayo Vallecano'nun 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlansa da kırmızı-beyazlı ekip, 19 Mart Perşembe günü deplasmanda üst tura çıkmak için çabalayacak. Madrid'de turu geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Biz de yönetim olarak takıma güveniyoruz. Samsunspor'un bu noktaya gelmesi zaten önemli bir başarı ve bu başarıyı daha ileriye taşımak için hep birlikte mücadele ediyoruz. Oyuncularımızın sahada göstereceği mücadeleyle birlikte iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyoruz. Avrupa'da mücadele etmek hem kulübümüz hem de şehrimiz adına büyük bir gurur ve sorumluluk" diye konuştu.

'MUHTEŞEM TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE BU TURU GEÇMEK İSTİYORUZ'

Rayo Vallecano karşısında yönetim, futbolcu ve taraftar olarak tur için savaşacaklarını söyleyen Suat Çakır, "Çarşamba günü sabah saat 10.00'da Rayo Vallecano ile karşılaşmak üzere İspanya'ya uçacağız. Yolculuğumuzun ardından maç hazırlıklarımızı orada sürdüreceğiz ve perşembe günü oynayacağımız karşılaşmaya en iyi şekilde çıkmak için son çalışmalarımızı tamamlayacağız. Sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Maçın ardından da vakit kaybetmeden direkt Samsun'a döneceğiz. Avrupa kupalarında bu seviyedeki maçların her zaman yüksek tempolu ve zorlu geçtiğini biliyoruz. İlk karşılaşmada aldığımız mağlubiyet nedeniyle de bizi zor bir karşılaşmanın beklediğinin farkındayız. Ancak buna rağmen hedefimiz ne olursa olsun turu geçmek. Takım olarak buna inanıyoruz ve bu inancı sahaya yansıtmak istiyoruz. Futbolcularımızın motivasyonu ve çalışma isteği oldukça yüksek. Teknik ekibimiz de karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Hocamız, yönetimimiz ve en önemlisi de bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan muhteşem taraftarlarımızın desteğiyle bu turu geçmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Onların inancı ve desteği bizim için çok değerli. İnşallah sahada en iyi mücadeleyi ortaya koyarak hem taraftarlarımızı hem de şehrimizi mutlu edecek bir sonuç almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Rayo Vallecano, Yerel Haberler, Samsunspor, Konferans, Futbol, Spor, Son Dakika

15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı 15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif
Görüntüler korkunç Mardin’i sel vurdu Görüntüler korkunç! Mardin'i sel vurdu
İran’dan günlerdir vurduğu Körfez ülkelerine çağrı: Tek çözüm birlik İran'dan günlerdir vurduğu Körfez ülkelerine çağrı: Tek çözüm birlik
Liverpool, Galatasaray maçı öncesi son dakikada takıldı Liverpool, Galatasaray maçı öncesi son dakikada takıldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli
Hakkâri-Çukurca kara yoluna çığ düştü Sürücüler yolda kaldı Hakkâri-Çukurca kara yoluna çığ düştü! Sürücüler yolda kaldı
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Oyu Manisa’dan alıyorsun, ama sadakatin Silivri’deki rüşvetçilere AK Parti Genel Sekreteri İnan: Oyu Manisa'dan alıyorsun, ama sadakatin Silivri'deki rüşvetçilere
Köpeği seviyordu, sonu faciayla bitti Köpeği seviyordu, sonu faciayla bitti

17:48
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
17:37
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
17:11
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi
İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
17:05
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:50
Arda Güler’in yeni piyasa değeri bomba
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba
16:23
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
14:51
Bakan Çiftçi’den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
