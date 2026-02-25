Samsunspor, Shkendija ile Tarihi Maçta - Son Dakika
Samsunspor, Shkendija ile Tarihi Maçta
25.02.2026 19:49
Teknik direktör Fink, kendi evinde ilk maçı için heyecanlı. Son 16'ya kalmak istiyorlar.

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Kendi evimde ilk kez bir karşılaşmaya çıkıyorum. Maçı dört gözle bekliyorum. Son 16'ya kalmak tarihi bir başarı olacaktır" dedi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off rövanş maçında yarın TSİ 20.45'te Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve futbolculardan Cherif Ndiaye değerlendirmelerde bulundu.

SON 16'YA KALMAK TARİHİ BİR BAŞARI OLACAKTIR

İlk defa kendi evinde bir karşılaşmaya çıkacağını belirten Samsunspor Teknik Direktör Thorsten Fink, "Maçı dört gözle bekliyorum. Son 16'ya kalmak tarihi bir başarı olacaktır. Kısa zaman oldu ben buraya geleli. Takıma biraz enerji getirdiğimi düşünüyorum. İlk maçta bunu çok iyi bir şekilde başardık. Karagümrük maçında topa sahip olan taraftık. Yarınki karşılaşmayı kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Yarınki karşılaşmada oynayabilecek farklı oyuncular olabilir. 2 forvet olabilir. Kontra ataklarda ve geçişlerde de iyi oynamak istiyoruz. Sadece kontra oynayan bir takım değiliz. Beklemek istemiyoruz. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Enerjiye ve özgüvene sahip olmamız lazım. Taraftarımıza da ihtiyacımız olacak. Herkesin beklediği bir isim olmayabilir ama kendi evlerinde sadece 1 karşılaşma kaybettiler. Onlara karşı kazandık. Avantajlı bir skor elde ettik ve onu kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

Son 16'ya kalmak istediklerini belirten Fink, "Adım adım gitmemiz lazım. Son 16'ya kalmak istiyoruz. Her şeyden önce yarınki karşılaşmayı oynamamız gerekiyor. 2 hafta sonra daha iyi olacağız bunu bilemiyoruz. Tarih yazmak bize bağlı. Kulüpte büyük bir enerji olduğu için her futbolcunun kendisine ait odası var. Kulüp tarafından güzel imkanlar sağlanıyor. İleride de başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yarınki maçı kazanmak için iyi şekilde odaklanacağız" dedi.

NDIAYE: YARIN ÖNEMLİ BİR KARŞILAŞMA, KAZANMAMIZ GEREKİYOR VE KAZANACAĞIZ

Shkendija maçını kazanacaklarını ifade eden Samsunsporlu futbolcu Cherif Ndiaye ise, "İlk karşılaşmayı kazandık. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Hocamıza güveniyoruz. Takımımıza yeni bir oyun tarzı getirdi. Yarın önemli bir karşılaşma, kazanmamız gerekiyor ve kazanacağız. Arkadaşlarımızla konuştuk. Bu maçın çok önemli bir karşılaşma olduğunu biliyoruz. Her gün kendi aramızda toplantı yapıyoruz. Kaptanımız bizimle bu maçın çok önemli olduğu anlamında toplantılar yapıyor. Gerçeği söylemek gerekirse hangi takımla eşleşeceğimiz önemli değil. Çok fazla çalışıyoruz. Önemli olan yarınki karşılaşmaya odaklanmak. Kolay olmayacak, kendi evimizde oynayacağız. Ondan sonra rakibimizin kim olacağı önemli değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA

