Samsunspor, Trabzonspor'u 2-1 Yenerek Kendi Sahasında Öne Geçti - Son Dakika
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Samsunspor, Trabzonspor'u 2-1 Yenerek Kendi Sahasında Öne Geçti

Samsunspor, Trabzonspor\'u 2-1 Yenerek Kendi Sahasında Öne Geçti

Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Carlo Holse'nin iki golüyle galip gelen Samsunspor, önemli bir üç puan elde etti.

04.01.2025 22:17  Güncelleme: 22:20
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STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Lubomir Satka, Zeki Yavru, Celil Yüksel (Dk. 90 Soner Aydoğdu), Youssef Ait Bennasser, Emre Kılınç (Dk. 86 Bola), Carlo Holse, Kingsley Schindler (Dk. 69 Muja), Marius Moundilmadji

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Arsenii Batahov, Serdar Saatçi, Pedro Malheiro, Eren Elmalı (Dk. 90 Efe Yıldırım), Ozan Tufan (Dk. 77 Enes Destan), David Lundstram, Muhammed Cham (Dk. 90 Arif Boşluk), Cihan Çanak (Dk. 73 Umut Güneş), Anthony Nwakaeme, Simon Banza

GOLLER: Dk. 30, Dk. 75 Carlo Holse (Samsunspor) - Dk. 49 Banza (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Ozan Tufan (Trabzonspor) – Emre Kılınç (Samsunspor)

Süper Lig'in 18'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2 – 1 yendi.

4'üncü dakikada Yunus Emre'nin geri pasında topla buluşan Banza'ın vuruşunda kaleci Okan topu son anda kornere çıkarttı.

14'üncü dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Nwakaeme'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

27'nci dakikada Holse'nin pasıyla buluşan Schindler'in ceza sahası sol çaprazında kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

30'uncu dakikada Trabzonspor'un çıkarken kaptırdığı topta Bennasser'in pasıyla buluşan Holse'nin ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1 – 0

37'nci dakikada Trabzonspor'dan Muhammed Cham'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan topu son anda direk dibinden kornere çıkarttı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

49'uncu dakikada Cham'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1 – 1

65'inci dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla buluşan Batahov'un yaklaşık 40 metreden kaleye çektiği şut üst direğin dibinden auta çıktı.

71'inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Celil'in kafa pasıyla buluşan Moundilmadji'nin ceza sahasına girer girmez yerden yaptığı ortada topla buluşan Holse'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

75'inci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda, Yunus Emre'nin kafayla arkaya çıkarttığı topun gelişine vuran Holse'nin şutunda top ağlarla buluştu: 2 – 1

82'nci dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma 2 – 1 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

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