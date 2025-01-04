Samsunspor, Trabzonspor\'u Derbide 2-1 Yendi

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SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş değerlendirmelerde bulundu.

Önemli bir derbi galibiyeti aldıklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Almış olduğumuz galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Takımımdaki herkesle gurur duyuyorum. Hep birlikte savaştılar. Her şeylerini ortaya koydular ve iyi bir galibiyet aldılar. Trabzonspor'dan ilk yarıda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Ama ikinci yarı biraz pasiftik. Sonuçta 90 dakika sonunda hanemize 3 puan yazdırdık. Önemli bir derbi galibiyeti aldık. Bundan dolayı hepimizi kutluyorum" diye konuştu.

'BEN BİR KARAR ALIYORSAM KULÜP İÇİN ALIYORUM'

Noel tatilinden geç döndükleri için Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait hakkında konuşan Reis, "Özel bir hafta geçirdik. Hepimiz insanız. Bazı kararlar, bazı aksiyonlar almamız gerekiyor. Aldığımız bu kararlar bazen pozitif bazen de negatif olabiliyor. Bir hoca olarak, neden bir oyuncu önce gelmez. Hiç kimse armadan büyük değil. Çok değerli bir başkanımız var. Kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. Aldığım kararlarda bana destekçi olmaya çalışıyor. Sadece başkanımız değil, Fuat Çapa hocamız da destek olmaya çalışıyor. Bir vizyonumuz var. Onu da hep birlikte olursak başarabiliriz. Ben bir karar aldığımda kendim için almıyorum. Kulüp için alıyorum. Benim için önemli olan takımın ve kulübün menfaatleridir. Bu birlik ve beraberliği korumamız gerekiyor. Sonuçta bir transfer yasağımız var. Bu kadroyu korumamız gerekiyor. Ben bir karar alıyorsam bu kararı kulüp için alıyorum. Her şeyden önemli Samsunspor. Bizler de insanız bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Benim verdiğim kararların hepsi mükemmel değil. Burada çalıştığım için mutluyum. Her gün bunu elimden geldiğince başkanımızın vizyonunu geliştirmek için yapmaya çalışacağım. Bu maç önemli olabilir ama benim almış olduğum karar kulübün birliğini ve beraberliğini korumak içindi. Çok önemli olan bir şey varsa burada o birlik ve birlikteliği sağlamak. Mümkünse her oyuncuyu bağışlayalım. Yarından itibaren o arkadaşlarımız bizimle birlikte antrenmanlara başlayacak. Ben ilk 11'i oluşturduğumda o oyuncular mutlu olacaktır ama ilk 11'de olmayan oyuncular mutsuz olacaktır. Bunlar normal. Biz hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Hedefimize ulaşmamız için daha çok puana ihtiyacımız var" dedi.

'HEDEFİMİZE ULAŞTIKTAN SONRA YENİ BİR HEDEF KOYABİLİRİZ'

Hedefledikleri 42 puana ulaştıktan sonra yeniden bir hedef koyabileceklerini ifade eden Reis, "Şuan 33 puanımız var. Henüz 42 puana ulaşamadık. Maç öncesi futbolcu arkadaşlarımla konuştum. Her karşılaşmadan zevk almaları söyledim. Onlarda maç maç gitmeleri gerektiğini biliyorlar. Kendi ülkemin dışında burası benim ilk tecrübem. Bugünkü karşılaşma çok zordu. Bugünkü karşılaşmadan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Hafta başından beni yaşadığımız küçük problemler oldu. 42 puana geldikten sonra yeniden bir hedef konuşabiliriz ama 42 puana gelmeden konuşmayacağız. Maç maç gideceğiz. Yunus Emre Çift ile Soner Gönül ilk 11'de ilk maçına çıktılar. Onlar da görevlerini layıkıyla yerine getirdiler" diye konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ: BUGÜN OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ, SKOR ÜSTÜNLÜĞÜNE YANSIMADI

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Buraya gelirken kazanma ihtiyacımızı sahaya yansıtmak istedik. Ama maalesef oyuna kötü başladık. Tedirgin başladık. Top kayıplarımız oldu. Rakibin de bu yapıda oynayacağını bekliyorduk zaten. Savunmada durup, hızlı kontraya çıkma anlayışı vardı. Ama bizim 3-4 tane top kaybımızda bir tanesini de golle değerlendirerek öne geçti. İlk yarı maalesef hem hücumda hem de defans olarak iyi oynamadık. İkinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk. Oyunda tamamen kontrol bizdeydi. Rakibin de gelmediği anlarda korner sonrası yediğimiz gol, rakibi moralini, direncini arttırdı. Ondan sonra oyun yapımız tamamen bozuldu. Bugün oyun üstünlüğü, skor üstünlüğüne yansımadı. Sebebi de top kayıplarımız, rakibimiz de bunu iyi kullandı. Tabii üzgünüm çünkü bir çıkışa ihtiyaç vardı. Maalesef kaybettik" dedi.