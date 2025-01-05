Samsunspor'un Hedefi Avrupa - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor'un Hedefi Avrupa

Geniş Video İzle

Başkan Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un hedefinin ilk 10 ve Avrupa olduğunu belirtti.

05.01.2025 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Yüksel Yıldırım: "Hedefimiz ilk 10 ve Avrupa"

SAMSUN - Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hedefimiz kesinlikle bundan sonra ilk 10 ve Avrupa. Adım adım gideceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bu maçın zor olacağını zaten biliyorduk. Çünkü Karadeniz derbisi. Trabzonspor - Samsunspor maçları daima güzel maçlar olmuştur. İki takımın da hedefi 3 puandı. Yeni yıla galibiyetle başlamak bizi çok memnun eti. Bizim artık bu ligde hedefimiz var. Bu galibiyetle inanıyorum ki takım ilk yarıyı gerçekten 3. sırada bitirecek" diye konuştu.

Takımın hedeflerine dair konuşan Başkan Yıldırım, "Ocak ayındaki transfer dönemi her ne kadar bizim için kapalı olsa da hedefimiz kesinlikle bundan sonra ilk 10 ve Avrupa. Adım adım gideceğiz. Diyecek fazla bir şey yok. Güzel bir maç oldu. Bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyorum. Takımı tebrik ediyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Onlar da istedi puan veya puanlar almak ama biz daha çok istedik. Sonuçta yüzü gülen biz olduk. Mutluyuz. 2025 inşallah böyle gider" şeklinde konuştu.

Gelecek maçlardan da söz eden Yıldırım, "Her maça puan ve puanlar için çıkıyoruz. Evimizde deplasmanda fark etmiyor. Haftaya da Kayseri maçı var. Ona da üç puanla çıkmak istiyoruz. Arkamızdaki rakibimiz Eyüpspor'la puan farkını üçe çıkardık. Onlar haftaya BAY geçecek. Biz Kayseri'de olacağız. Oradan puan veya puanları alırsak yani ilk yarıyı belki üç puan belki altı puan bir farklı bitirirsek diyorum. Biz, ligin ikinci yarısında Samsun şehrinin hayali olan Avrupa'ya doğru yola çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yüksel Yıldırım, Yerel Haberler, Trabzonspor, Samsunspor, Politika, Samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'un Hedefi Avrupa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
22:50 Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB’ye giremeyecek Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
21:58 AKM’de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
21:36 Suriye’de Colani’nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
19:57 DEM Parti heyeti, İmralı’dan önce sürpriz bir isimle görüşecek DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
09:16 Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 01:38:39. #1.11#
SON DAKİKA: Samsunspor'un Hedefi Avrupa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.