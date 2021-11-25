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Samsunspor'un mor renkli "kadına şiddetle mücadele forması"na kadınlardan ilgi - Son Dakika

Samsunspor'un mor renkli "kadına şiddetle mücadele forması"na kadınlardan ilgi

25.11.2021 14:36
Samsunspor'un mor renkli "kadına şiddetle mücadele forması"na kadınlardan ilgi

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, üzerinde 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" yazan mor formalarına kadınlar ilgi gösteriyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, üzerinde 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" yazan mor formalarına kadınlar ilgi gösteriyor.

Kırmızı-beyazlı kulübün "Dünyanın en ağır forması" sloganıyla hazırlandığı ve üzerinde 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" mesajının yer aldığı formaların satışı, Store 55'te devam ediyor.

Özellikle kadın taraftarların ilgi gösterdiği mor formalar, yurt dışından da alıcı buluyor.

Kulüp Genel Müdürü Soner Soykan, AA muhabirine, Samsunspor'un 2 yıldır formalarıyla Türkiye'de ses getiren bir takım olduğunu söyledi.

Samsunspor'un sosyal sorumluluk projelerinin her zaman içinde yer alacağına işaret eden Soykan, "Ülkemizde ne yazık ki kadına yönelik şiddet devam ediyor. Bu şiddetin önüne geçmek için biz de farkındalık yaratmak istedik. Formaların üzerinde 15 farklı dilde 'şiddete hayır' dediğimiz için sadece Türkiye'de değil, yurt dışından da formalarımıza ilgi var. Bu formalar sayesinde farkındalık oluşturabilirsek ve bir kişiyi bile şiddet konusunda engelleyebilirsek bu, bizim için gurur verici olacaktır." dedi.

Soykan, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayarak, "Ülkemizde kadınımız çok değerli' diyoruz. 'Annemiz, kız kardeşimiz ve eşimiz' diyoruz, 'Onlara sahip çıkmamız lazım' diyoruz ama bunlar bazen sadece lafta kalıyor. Ülkemiz önüne geçmek için bunu devlet politikası haline getirdi. Yasası da çıktı ama yine önüne geçilemedi, vatandaş olarak bunun farkındalığını yaratmamız gerekiyor. Ülkemizde futbola ilgi çok fazla, futbol takımlarının bizim gibi farkındalık oluşturması ile bunun önüne geçmeye çalışmamız lazım." ifadesini kullandı.

Formanın satışından elde edilen gelirin bir kısmının kadın derneklerine bağışlanacağını dile getiren Soykan, 27 Kasım Cumartesi günü sahalarındaki Adanaspor maçına da bu forma ile çıkmak istediklerini kaydetti.

Samsunspor'un mor renkli kadına şiddetle mücadele forması na kadınlardan ilgi
Samsunspor'un mor renkli kadına şiddetle mücadele forması na kadınlardan ilgi
Samsunspor'un mor renkli kadına şiddetle mücadele forması na kadınlardan ilgi
Samsunspor'un mor renkli kadına şiddetle mücadele forması na kadınlardan ilgi
Samsunspor'un mor renkli kadına şiddetle mücadele forması na kadınlardan ilgi

Futbol Federasyonu, Samsunspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor'un mor renkli 'kadına şiddetle mücadele forması'na kadınlardan ilgi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Samsunspor'un mor renkli "kadına şiddetle mücadele forması"na kadınlardan ilgi - Son Dakika
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