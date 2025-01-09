Samsunspor\'un Teknik Direktörü Reis: Hakemlerle Genel Olarak Mutlu Olmamız Doğru

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SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Hakemlerle alakalı negatif konuşursam bu haksızlık olur, doğru olmaz. Bizim için genel anlamda hakemlerle alakalı mutlu olduğumuzu belirtebilirim" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşması öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında ilk olarak Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Kayserispor karşılaşmasını değerlendiren Reis, "Her maç bizim için çok önemli. Her maç iyi performans göstermek istiyoruz. Belki kağıt üzerinde kolay bir maç gibi görünebilir ama Kayserispor maçı kolay bir karşılaşma olmayacak. Zor bir mücadele olacak. Ligdeki pozisyonumuza bakarsak, çok iyi bir konumdayız. Kayserispor'un pozisyonu bizim kadar iyi değil. Onlar da ligde kalmak adına önemli bir karşılaşamaya çıkacak ve bizi yenmeye çalışacaklar. Bu konuda dikkat etmek zorundayız. Umarım istediğini alan taraf biz oluruz" diye konuştu.

'TRABZONSPOR MAÇINDA KADRO DIŞI KALAN OYUNCULARLA ALAKALI KONULAR GERİDE KALDI'

Trabzonspor maçı öncesinde Noel tatilinden geç gelen Flavien Tait, Nany Dimata, Olivier Ntcham ve Gaetan Laura'nın son durumlarıyla ilgili bilgi veren Thomas Reis, "Trabzonspor maçında kadro dışı kalan 4 oyuncuyla alakalı konular benim için artık geride kaldı. Bundan sonra herkesin antrenman performansına göre karar vermem gerekecek. Kadro ve ilk 11 ona göre şekillenecek. O karar, sadece Trabzonspor maçıyla alakalıydı. Kayserispor maçında yeteri kadar oynatabilecek oyuncum olacak. Bu da beni ziyadesi ile mutlu ediyor. Takımdaki hava çok iyi durumda. Son karşılaşmada da bunu gördük, aldığımız karar takımı etkilemedi. Sezon çok uzun ve herkese çok ihtiyaç olacak. Her oyuncu bizim için çok önemli. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu şekilde devam edersek sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitiririz" dedi.

HAKEMLERDEN GENEL ANLAMDA MUTLUYUZ

Hakemler hakkında genel olarak mutlu olduklarını dile getiren Reis, "Hakemlerle alakalı negatif konuşursam bu haksız olur, doğru olmaz. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapmak istiyorlar. 1-2 maçta hakemlerin vermiş olduğu kararlarla ilgili mutsuz olduğumu belirtmiştim. Sonuç olarak onlar da hata yapıyor, hoca olarak ben de hata yapıyorum. TFF'nin almış olduğu bir karar var. VAR'a yabancı hakem alınıyor. Oyuna taçla başlarken ya da zaman öldürmeye yönelik hareketler yapıldığında hakemler bu durumlarda daha fazla uyarıda bulunabilir. Oyunun biraz daha çabuk başlamasına vesile olmuş olabilirler. Bizim için genel anlamda hakemlerle alakalı mutlu olduğumuzu belirtebilirim. İlk 11 maçta 3 tane sarı kart gördüm. O verilen kararlar sebebiyle çok fazla itiraz edince bana 3 sarı kart gösterdiler. Şimdi onlar beni daha iyi biliyorlar, kendimi daha iyi ifade ediyorum. Ben de onları daha iyi anlamaya başladım. Umarım ligin geri kalan kısmında da 3 kartla devam eder, 4'üncü sarı kartı görüp cezalı duruma düşmem" diye konuştu.

Reis, toplantının ardından basın mensupların '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.