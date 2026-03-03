Samsunspor'un zararı açıklandı: Rakam korkunç boyutta - Son Dakika
Samsunspor'un zararı açıklandı: Rakam korkunç boyutta

Samsunspor'un zararı açıklandı: Rakam korkunç boyutta
03.03.2026 21:23
Samsunspor Mali İşler Direktörü Koray Yalçın, kulübün birkaç yıldır zarar ettiğini, bu sezonu da 17 milyon Euro zararla kapatacaklarını ve Avrupa kupalarına katılımda sıkıntı yaşamamak için denk bütçe hedefi doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Samsun Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Samsunspor Mali İşler Direktörü Koray Yalçın, kulübün denk bütçe hedefi, mali yapılanması ve kamuoyunda merak edilen konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

'UEFA'NIN GÖZLEM SÜRECİNDEN GEÇİYORUZ'

Samsunspor'un mali disiplin açısından bir sorun yaşamadığını belirten Yalçın, "Bu sene Konferans Ligi'nde yer alıyoruz. Dolayısıyla UEFA'nın gözlem sürecinden geçiyoruz. Mali sürecinizle ilgili sıkıntı oluşturan bir husus olsa UEFA tarafından çeşitli yaptırımlara maruz kalıyorsunuz. Bizim bu anlamda bir ödeme sorunumuz yok ama geleceği inşa etmek için, finansal olarak sürdürülebilir bir kulüp inşa etmek adına çeşitli hedeflerimiz var" dedi.

'SAMSUNSPOR ZARAR EDİYOR'

Kulübün birkaç yıldır zarar ettiğini ifade eden Koray Yalçın, "UEFA'nın ve TFF'nin harcama limitleri mevzuatı gereğince gönlünüzce para harcayamadığınız bir ekosistemden bahsediyoruz. Futbol artık çok grift bir iş alanı. Dolayısıyla finansal olarak yapmış olduğunuz bütün hataların bedelini sportif olarak çekiyorsunuz. Gerek UEFA müsabakalarından men, gerek kadro kısıtlaması, transfer yasağı veya para cezası gibi birçok yaptırımla karşılaşıyorsunuz. Kulübün mali durumu itibarıyla bir ödeme zorluğu yaşanmıyor. Bu anlamda kulübün bir mali sıkıntısı yok. Ancak kulübün şöyle bir sıkıntısı var; geleceği beraberce inşa edebilmek adına ve kamuoyunu aydınlatmak açısından söylüyorum, kulüp zarar ediyor. Kulübün zarar etmesi şu açıdan sakıncalı bir durum. UEFA'nın regülasyonları gereği 3 yıl üst üste edebileceğiniz zarar toplamı 5 milyon Euro. Bunu çeşitli istisnalarla maksimum 30 milyon Euro'ya kadar çıkarabiliyor UEFA. Bu sınırı aştığınız zaman kırmızı alarm veriliyor ve çeşitli yaptırımlarla karşılaşıyorsunuz. Türk kulüpleri daha evvel bu yaptırımlarla karşılaştı. Galatasaray'ın Avrupa'dan men edildiği bir sezon bile var. Bunların tamamı aslında finansal hususlarla alakalıydı. Finansal kriterlere uymamakla ilgiliydi. Eskiden bunun adına Finansal Fair Play denirdi. Şimdi ismi değişti ama benzer bir mevzuat var. Dolayısıyla Avrupa kupalarına katılım sağlayacak, geleceğin Samsunspor'unu inşa edebilmek ve bu sene yaşadığımız başarıyı sürekli kılabilmek için mali durumumuzu da düzeltmemiz gerekiyor. Yani sadece ödeme güçlüğü yaşamamak sizin için yeterli değil. Zararınızı da yavaş yavaş kara ya da başa baş noktasına, yani sıfır noktasına çekmeniz gerekiyor ki UEFA'da sürdürülebilir bir şekilde yer alabilelim, UEFA müsabakalarına katılabilelim" diye konuştu.

'BU SEZONU DA 16-17 MİLYON EURO ZARARLA KAPATACAĞIZ'

Geçen senelerde olduğu gibi bu sezonu da büyük bir zararla kapatacaklarını dile getiren Yalçın, "UEFA'nın mali kriterlerine uymak zorundasınız. Aksi takdirde Avrupa hakkı kazanmanıza rağmen UEFA tarafından men edilme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Galatasaray bunu yaşadı. Fenerbahçe keza yine kadro kısıtlamasıyla karşılaştı. Türk kulüplerinin tamamı bu sorunlarla karşılaştı. Bu sene aşağı yukarı projekte ettiğimiz 16-17 milyon Euro gibi bir zararla kapatacağız gibi duruyor bu yılı. Önceki yıllarda da keza benzer zararlarla karşılaşmıştık. Süper Lig'e çıktığımız sezonda yine ciddi bir zarar vardı ama o sezonu baz almamak lazım. Çünkü o kapsam dışında kalıyor. Süper Lig'e çıktıktan sonra zararımızı kademeli olarak her ne kadar her sene bir miktar düşürsek de hala zarar ettiğimizi söylemekte fayda var" şeklinde konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • erdofan2323 erdofan2323:
    Yüksel Yildirım git konuş şimdi ortalokta 0 0 Yanıtla
  • Murat Hantal Murat Hantal:
    Hadi inşallah 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
