Samsunspor'un Portekizli orta saha oyuncusu Afonso Sousa, " Galatasaray'a karşı ortaya koyduğumuz oyunla kazanmayı hak etmiştik ama en azından 1 puanı hak ettiğimizi söyleyebilirim. Şimdi ise kesinlikle kazanmamız gereken çok önemli bir Gençlerbirliği karşılaşması oynayacağız" dedi.

Samsunspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Afonso Sousa, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftarın desteğiyle her karşılaşmada en iyi şekilde performans göstereceklerini belirten Afonso Sousa, "Hedeflerimiz her zaman üst sıralar. Son 3-4 haftadır yeni ekibimizle takım halinde çok fazla çalışıyoruz. Bu durumdan en hızlı şekilde çıkıp üst sıralarda yer almak istiyoruz. Hafta sonu kendi evimizde oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz ama taraftarımızın yardımına ihtiyacımız var" diye konuştu.

'GALATASARAY MAÇINDA EN AZ 1 PUANI HAK ETTİK'

Süper Lig'in 12'nci haftasında oynadıkları Galatasaray karşılaşmasında en iyi performanslarını ortaya koyduklarını söyleyen Sousa, "Açıkçası şu ana kadar oynamış olduğumuz en iyi maçtı. Milli ara sürecinde 2-3 hafta kadar birlikte antrenman yapma ve vakit geçirme fırsatımız oldu. Galatasaray'a karşı ortaya koyduğumuz oyunla kazanmayı hak etmiştik ama en azından 1 puanı hak ettiğimizi söyleyebilirim. Şimdi ise kesinlikle kazanmamız gereken çok önemli bir Gençlerbirliği karşılaşması oynayacağız. Düzenli olarak forma giymeye başladığımdan dolayı çok memnunum. Olabildiğince takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. İyi bir kadromuz var. Hocamızın gelmesiyle birlikte ben de daha fazla özgüvenle oynamaya başladım, bana özgüven kazandırıyor. Burada takıma yardımcı olmaktan ve bu kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ PUAN DURUMUNU HAK ETMİYORUZ'

Takımdaki sakatlık süreçlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Portekizli oyuncu, "Kısa bir süre öncesine kadar çok fazla sakatlık yaşıyorduk, açıkçası sebebini burada konuşmak istemiyorum. Şimdi yeni bir teknik ekiple çalışıyoruz ve oyuncularımız sakatlıklarını atlattı. Şu an o anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ben de tamamen iyileşmiş durumdayım. İçinde bulunduğumuz puan durumunu hak etmiyoruz. Hedeflerimiz her zaman üst sıralar. Son 3-4 haftadır yeni ekibimizle takım halinde çok fazla çalışıyoruz. Bu durumdan en hızlı şekilde çıkıp üst sıralarda yer almak istiyoruz. Hafta sonu kendi evimizde oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz ama taraftarımızın yardımına ihtiyacımız var. Onların desteğini sahada hissettiğimizde farklı bir özgüvenle oynuyoruz. Gelsinler, stadyumda bizleri desteklesinler. Onlara bu maçta 3 puanı armağan edeceğimize söz veriyoruz" dedi.