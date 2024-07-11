Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup 3 Açık Hava Okçuluk Yarışması Başladı - Son Dakika
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Spor

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup 3 Açık Hava Okçuluk Yarışması Başladı

Şanlıurfa'da düzenlenen Göbeklitepe Cup 3 Açık Hava Okçuluk Yarışması, Türkiye'nin 15 farklı ilinden 280 sporcu, hakem ve antrenörün katılımıyla başladı. Yarışmada hedefler 12'den vuruldu. Etkinliğin finali ve ödül töreni Cumartesi günü yapılacak.

11.07.2024 10:57
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Şanlıurfa'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Göbeklitepe Cup 3 Açık Hava Okçuluk Yarışması başladı. Yarışmaya Türkiye'nin 15 farklı ilinden 280 sporcu, hakem ve antrenör katıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada hedefler 12'den vuruldu.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Göbeklitepe Cup 3 Açık Hava Okçuluk Yarışması çocuk ve gençlerin yoğun ilgisiyle başladı. Yarışmaya Türkiye'nin 15 farklı ilinden 280 sporcu, hakem ve antrenör katıldı. Yarışmada sporcular, gösterdikleri performanslarla dikkatleri üzerine çekti. Sporcular kendilerine verilen desteklerin okçuluk sporunun geleceği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Etkinliğin finali ve ödül töreni Cumartesi günü yapılacak. Katılımcılar, Göbeklitepe Cup'un gelecek yıllarda da düzenlenmesini dört gözle beklediklerini belirtti.

"Amacımız okçuluk sporunu yaygınlaştırmak"

Şanlıurfa Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Murat Alkan, "2024 Göbeklitepe Cup 3 Açık Hava Okçuluk Yarışması'nı bugün Şanlıurfa'da yapıyoruz, 10-13 Temmuz 2024 tarihlerinde. İlk yıla oranla Şanlıurfa'da şu anda 280 sporcu yaklaşık 350 kişi idareci ve antrenör bu yarışmaya katılıyor. Yarışmaya 15 ilden katılım var. Ankara, İstanbul, Antalya, Ordu, Kayseri, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep gibi illerden yoğun katılım var. Her geçen gün okçuluk sporuna olan ilgi artıyor. Buna bağlı olarak da sporcularımızın sayıları da artıyor. Amacımız okçuluk sporunu yaygınlaştırmak ve Şanlıurfa'da lisanslı sporcu sayısını artırmaktır" dedi.

Mete Gazoz'u örnek alıyorlar

Türkiye'nin dört bir tarafından Şanlıurfa'ya gelen minik okçular, Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olan Mete Gazoz'u örnek aldıklarını belirtti. Yarışmacılar, sadece kazanma güdüsüyle değil eğlenceli bir ortamda yarıştıkları için mutlu olduklarını ifade etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup 3 Açık Hava Okçuluk Yarışması Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Göbeklitepe Cup 3 Açık Hava Okçuluk Yarışması Başladı - Son Dakika
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