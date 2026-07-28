Sarıyer Bolu Kampını Tamamladı - Son Dakika
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Sarıyer Bolu Kampını Tamamladı

Sarıyer Bolu Kampını Tamamladı
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Sarıyer, Bolu'daki kampı verimli tamamladı, Teknik Direktör Bölükbaşı oyunculardan memnun.

TRENDYOL 1'inci Lig takımlarından SMS Grup Sarıyer, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Bolu kampını tamamladı. Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, kampın beklediğinden daha verimli geçtiğini ifade ederek, "Açıkçası beklediğimden daha olumlu geçti. Oyuncuların katılımı, oyuncuların isteği, oyuncuların arzusu söylediğimiz şeyleri yapma iradeleri hakikaten memnun ediciydi" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa giren Sarıyer, otelin sahasında kamp çalışmalarının son antrenmanını yaptı. Lacivert-beyazlı takım, teknik direktör Bülent Bölükbaşı nezaretindeki antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada maç yaptı. Sarıyer, sabah antrenmanın ardından Bolu kampını tamamladı. Sarıyer'de futbolcular öğle saatlerinde otelden ayrılarak İstanbul'a dönecek.

Bolu'daki kamp çalışmalarını değerlendiren Bölükbaşı, yeni sezon hazırlıklarının çok verimli geçtiğini belirterek, "Açıkçası beklediğimden daha olumlu geçti. Oyuncuların katılımı, oyuncuların isteği, oyuncuların arzusu söylediğimiz şeyleri yapma iradeleri hakikaten memnun ediciydi. O yüzden bu anlamda çok verimli geçti diyebilirim. Bölge olarak, pozisyonel olarak eksiklerimiz var. Ligin ilk maçları her zaman zordur. Bizim ileride iddialı olma adına iç sahada özellikle kaybetme gibi bir duygumuzun olmaması lazım. Kaybetme gibi bir lüksümüzün olmaması lazım. Bu anlamda iç saha maçlarını özellikle kazanmak için her şeyi yapacağımızı söyleyebilirim. İç sahada kazandığınız zaman dışarıdan getireceğiniz puanlar sizi ligde bir pozisyon getiriyor. O yüzden iç sahada kazanarak başlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sarıyer, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıyer Bolu Kampını Tamamladı - Son Dakika

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