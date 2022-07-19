Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti! - Son Dakika
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Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!

19.07.2022 17:36

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını gerçekleştirdiği lansmanda tanıttı. Şarkıcı Ece Seçkin'in konser verdiği etkinlikte formalar, Sarp Akkaya, Afra Saraçoğlu ve Sarp Can Köroğlu üzerinde tanıtıldı.

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı. Ece Seçkin'in konser verdiği organizasyon büyük ilgi gördü. Fenerbahçe'nin formaları ünlü isimlerin üstünde tanıtıldı.

Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı

SARP AKKAYA ÇUBUKLUYU GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni sezon 'çubuklu' forması fanatik Fenerbahçeli olmasıyla bilinen ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın üstünde tanıtıldı.

Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı
Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı

AFRA SARAÇOĞLU DEPLASMAN FORMASINI GİYDİ

Deplasman forması ise ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun üstünde tanıtıldı. Formaların ağırlığının 72 gram olduğu ve en hafif forma olduğu aktarıldı.

Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı
Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı

SARP CAN KÖROĞLU ALTERNATİF FORMAYI GİYDİ

Ülker Arena'da düzenlenen lansmanda, alternatif forma ise başka bir ünlü oyun Sarp Can Köroğlu'nun üzerinde taraftara sunuldu.

Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı
Ece Seçkin'in konser verdiği Fenerbahçe forma lansmanında ünlüler geçidi yaşandı
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Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti! - Son Dakika


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17:36 Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!
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SON DAKİKA: Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti! - Son Dakika
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