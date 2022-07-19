Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı. Ece Seçkin'in konser verdiği organizasyon büyük ilgi gördü. Fenerbahçe'nin formaları ünlü isimlerin üstünde tanıtıldı.
Fenerbahçe'nin yeni sezon 'çubuklu' forması fanatik Fenerbahçeli olmasıyla bilinen ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın üstünde tanıtıldı.
Deplasman forması ise ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun üstünde tanıtıldı. Formaların ağırlığının 72 gram olduğu ve en hafif forma olduğu aktarıldı.
Ülker Arena'da düzenlenen lansmanda, alternatif forma ise başka bir ünlü oyun Sarp Can Köroğlu'nun üzerinde taraftara sunuldu.
Son Dakika › Spor › Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti! - Son Dakika