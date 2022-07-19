Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!

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Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı. Ece Seçkin'in konser verdiği organizasyon büyük ilgi gördü. Fenerbahçe'nin formaları ünlü isimlerin üstünde tanıtıldı.

SARP AKKAYA ÇUBUKLUYU GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni sezon 'çubuklu' forması fanatik Fenerbahçeli olmasıyla bilinen ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın üstünde tanıtıldı.

AFRA SARAÇOĞLU DEPLASMAN FORMASINI GİYDİ

Deplasman forması ise ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun üstünde tanıtıldı. Formaların ağırlığının 72 gram olduğu ve en hafif forma olduğu aktarıldı.

SARP CAN KÖROĞLU ALTERNATİF FORMAYI GİYDİ

Ülker Arena'da düzenlenen lansmanda, alternatif forma ise başka bir ünlü oyun Sarp Can Köroğlu'nun üzerinde taraftara sunuldu.