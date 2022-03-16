Şarkışla'da voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 12 takımın katıldığı Kaymakamlık Voleybol Turnuvası sona erdi.

Şarkışla 60. Yıl Spor Salonu'nda oynanan final maçında Şarkışla Ofroad ve Çiçekler Et Market takımları karşı karşıya geldi. Şarkışla Ofroad, rakibini 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Dereceye giren takımlara kupalarını Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili İlyas Uzundağ verdi.

Turnuvaya katılım sağlayan takımlara, maçları izlemeye gelen ailelere ve sporseverlere teşekkür eden Dolaş, "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, birlik, beraberliği ve sporu sevdirmek için bu tür faaliyetlere devam edeceğiz." dedi.