İran'ın Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerini hedef alan saldırılarının ardından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Dünya yıldızının Riyad'dan ayrılarak Portekiz'e döndüğü öne sürüldü.
TCR'nin haberine göre artan gerilim sonrası Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılma kararı aldı. Portekizli futbolcunun ülkesine döndüğü iddia edildi.
Konuyla ilgili Al Nassr kulübünden ya da Cristiano Ronaldo cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki gelişmelerin spor dünyasına yansımaları ise yakından takip ediliyor.
Son Dakika › Spor › Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?