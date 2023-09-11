Savcılarla yaşanan tartışma sonrası uzman çavuş gözaltına alındı - Son Dakika

Savcılarla yaşanan tartışma sonrası uzman çavuş gözaltına alındı

Son Güncelleme: 11.09.2023 12:06

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde yapılan halı saha maçında uzman çavuş Aykan D., 2 savcıyla yaşadığı tartışma nedeniyle polis ekiplerince gözaltına alındı. Aykan D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve silah taşıyamayacak.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde yaptıkları halı saha maçında 2 savcıyla yaşadığı tartışma nedeniyle polis ekiplerince gözaltına alınan uzman çavuş Aykan D. (25), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tartışma, halı sahanın güvenlik kamerasına yansırken, karar gereği Aykan, silah taşıyamayacak.

Olay, 9 Eylül gece yarısı sıralarında Vezirköprü ilçesin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Adliye ve askeri personel ile avukatların olduğu halı saha maçında Aykan D. ile Cumhuriyet savcıları Ş.D. ve H.Ö. arasında tartışma çıktı. Sahadakiler, araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Sabah, iki savcının talimatıyla uzman çavuş Aykan D., polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Aykan D., adliyeye sevk edildi. Aykan D., çıkarıldığı Vezirköprü Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol kararı gereği, uzman çavuş Aykan D., silah taşıyamayacak. Aykan D. ifadesinde, "Avukat Ö.F.A. ile aramızda bir gerginlik yaşandı. Kendisiyle maçtaki bir pozisyon ile ilgili konuşuyorduk bu çevrede yanlış anlaşılmaya neden oldu. Sahadaki kimseyi tanımıyordum. Savcı Ş.D. bana, 'Sen ne bağırıyorsun el kol yapıyorsun lan' dedi. Bu cümlenin o an kime hitaben söylendiğini anlayamadım. Bana elini kaldırdı ve sonradan savcı olduğunu öğrendim. Kendisine doğru yürüdüm ve 'Sen kime lan diyorsun' dedim. Beni tahrik edince yaklaştım, o esnada başka biri yanıma koşarak geldi ve bana 'Sen bana bak bana, kime cevap veriyorsun lan' dedi. Çevredeki arkadaşlar aramıza girdi ve yine sonradan kendisinin Savcı H.Ö., olduğunu öğrendim. Soyunma odasına gittiğimizde savcı H.Ö. eşya dolabından benim bulunduğum yere geldi. Ben de kendisine, 'Savcım siz herkesin üstüne böyle yürüyor musunuz' diyerek akabinde özür diledim. Savcı Ş.D. orada bana, 'Sen bekle göreceksin seninle görüşeceğiz' dedi. Ben kimseye küfretmedim. Ben çevredekiler tarafından ağzımın kapatıldığını da hatırlamıyorum. Atılı suçları kabul etmiyorum. Küfür ve hakarette bulunmadım" dedi. Hala sahada yaşanan tartışma ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA

Vezirköprü, Polis, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savcılarla yaşanan tartışma sonrası uzman çavuş gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savcılarla yaşanan tartışma sonrası uzman çavuş gözaltına alındı - Son Dakika
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