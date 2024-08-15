Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı 10-12 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı 10-12 Ekim'de yapılacak

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı 10-12 Ekim\'de yapılacak

Bu sene 15'incisi gerçekleştirilecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda koşulacak.

15.08.2024 12:30
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Enduro Motosiklet Yarışı 10-12 Ekim'de yapılacak

İSTANBUL,

Bu sene 15'incisi gerçekleştirilecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda koşulacak.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 14 yıldır aralıksız düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edildi. Yarış, 7 etaptan oluşan dünya şampiyonasının 6'ncı ayağı olarak gerçekleştirilecek.

Kemer'de 2010 yılında 71 sporcunun katılımıyla ilk kez düzenlenen ve Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından organize edilmeye başlanan Enduro Motosiklet Yarışı'nın 15'incisi 10-12 Ekim tarihlerinde koşulacak. Kemer'in eşsiz doğasında gerçekleşecek yarış, dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak.

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta tamamlanacak Enduro Motosiklet Yarışı, dünyanın dört bir yanından tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getirecek.

DÜNYA ŞAMPİYONASININ 6'NCI AYAĞI ANTALYA'DA

Enduro Motosiklet Yarışı, 14 yıldır özel yarış statüsünde düzenlendi. Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) aldığı kararla bu sene Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen organizasyon; İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 6'ncı yarış olarak koşulacak. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın son ayağı ise İspanya'da koşulacak. 10 Ekim Perşembe günü plaj yarışı ile başlayacak yarışlarda 11 Ekim Cuma günü orman yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü dağ yarışı düzenlenecek. Yarış, 12 Ekim Cumartesi günkü madalya töreni ve yarış sonu partisi ile tamamlanacak.

SEMİH ÖZDEMİR: ÜLKEMİZE DÜNYA ŞAMPİYONASI KAZANDIRMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, dünya şampiyonası öncesinde yaptığı açıklamada, 2010 yılında büyük bir hayalle başlatılan "Deniz'den Gökyüzüne" yarışının, 15'inci yılında Hard Enduro Dünya Şampiyonası takvimine dahil edilmesiyle uluslararası bir başarı kazandığını belirterek, 10-12 Ekim tarihlerinde Antalya Kemer'de dünyanın en iyi yarışçılarını ve dünya spor medyasını ağırlayacaklarını ve bunun Türkiye için büyük bir tanıtım fırsatı olduğunu ifade etti.

Özdemir, F1, MotoGP ve WRC gibi büyük etkinliklerin Türkiye'den gitmesinin ardından, bir dünya şampiyonasını ülkeye kazandırmış olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Sea To Sky etkinliğinin, 40'tan fazla ülkeden 400'ün üzerinde sporcuyu ağırlayarak Kemer'in turizm altyapısıyla birleştiğinde Türkiye'nin en değerli spor turizmi etkinliklerinden biri haline geldiğini söyledi. Organizasyonun 3 günü yarış, 4'üncü günü ise kültürel turları içeren "Tatil + Enduro = Sea To Sky" mottosuyla dünyanın tatil konseptli tek yarışı olduğunu ekledi. Semih Özdemir, etkinliğin düzenlenmesi için destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı 10-12 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

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