Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi - Son Dakika
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Spor

Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi

Seçim 18 Temmuz\'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi\'ye imza vermedi

Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan destek alamadı. Dört büyük kulüp, Büyükekşi'nin adaylığı için gereken imzayı vermedi. TFF'de 18 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimine sayılı günler kala, Büyükekşi dışında İbrahim Hacıosmanoğlu ve Erdal Alkış'ın da adaylıkları bulunuyor.

12.07.2024 09:18
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18 Temmuz'da yapılacak olan TFF Başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor; TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermedi.

4 BÜYÜKLER İMZA VERMEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermedi.

3 ADAY VAR

TFF'de yapılacak seçim için Mehmet Büyükekşi ile birlikte İbrahim Hacıosmanluğu ve Erdal Alkış'ın adaylıkları bulunuyor.

SEÇİM NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Erdal Alkış, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Numan Koca: Kım gelırse gelırse kocanın gs mayısta yıne 3 27 Yanıtla
  • Deutschland: GS gorutunden vermemistir malum geçen yıl ortada 9 16 Yanıtla
  • UFUK AYDIN: Israrcı olmaya gerek yok. Büyüklerin rızası olmayan bir başkan, kimseye bir şey kazandırmaz. Zaten bu güne kadar da her hangi bir kazanımı olmadı. 18 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic: abi saka mi bu adam. nasil bir ulke olduk koltuga yapisan kalkmiyor. nasil bir vatan askiymis bu 6 0 Yanıtla
  • Emin Erol: hayret Galatasaray ı kolladı Galatasaray ı şampiyon yaptı bu federasyon Galatasaray hakemliği halde çok kullandı şimdi de inza vermemişler ilginç 3 3 Yanıtla
  • Yusuf Miral: bence bu adam derhal gitmeli . 5 0 Yanıtla

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