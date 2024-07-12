18 Temmuz'da yapılacak olan TFF Başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor; TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermedi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermedi.
TFF'de yapılacak seçim için Mehmet Büyükekşi ile birlikte İbrahim Hacıosmanluğu ve Erdal Alkış'ın adaylıkları bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Son Dakika › Spor › Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi - Son Dakika
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