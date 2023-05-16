Seçim sonuçlarından sonra ebediyen susma kararı alan Fazıl Say, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan özür diledi - Son Dakika
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Seçim sonuçlarından sonra ebediyen susma kararı alan Fazıl Say, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan özür diledi

16.05.2023 12:24

Piyanist ve besteci Fazıl Say, seçimlerin ardından fikirlerini bir daha yazmayacağını belirten bir paylaşım yaptı. Say yaptığı paylaşımda, "Seçim sonucu dolayısıyla üzgünüm. Bir bilinmezlik içindeyim. Sorularım var cevaplarım yok. O yüzden susmak hatta ebediyen susmak şu 53 yaşımda hayatımda en doğru olanıdır." dedi. Ünlü sanatçı, paylaşımlarının devamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan özür diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan piyanist ve besteci Fazıl Say, seçim sonuçları nedeniyle üzgün olduğunu belirtti ve artık susacağını söyledi. Ünlü sanatçı paylaşımlarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da yer verdi.

"ÇEŞİTLİ İNSANLARA ÖZÜR BORCUM VAR"

Fazıl Say yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlarım ve sevgili dost olmayanlarım, yorumlara kapalı bu gönderimde kendi hesaplaşmamda, aşağı eklediğim mesajlarımda, kendi çıkışlarımda hatalı olduklarımı temizlemek istiyorum. Çeşitli insanlara özür borcum var. Çünkü hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum. Artık susacağım ve bu ülkede fikirlerimi yazmayacağım. Çünkü hiçbir faydamın olmadığının farkındayım. İzninizle, sevdiğim ülkemde sanatımı icra etmeye ve yaşamaya elimden geldiğince devam etmek isterim. Ben ülkemi çok severim, bir kesim beni sevmediyse de her şey zamanla." dedi.

"YANLIŞ VE FEVRİYDİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili paylaşım yapan Say, "Çocukluğumdan beri fanatiği olduğum Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için yine bir yenilgi sonrası ve yıllardır başarısızlığın sinir harbi 'hemen istifa et' yazmıştım. Bu yanlış ve fevriydi. Ali Koç iyi bir başkandır. Gönlünde Atatürk ve Fenerbahçe olan. Başarı formülü yok." ifadelerini kullandı.

Fazıl Say'ın açıklamasının devamı şöyle:

EBEDİYEN SUSMAK EN DOĞRU OLANIDIR"

"Seçim sonucu dolayısıyla üzgünüm. Bir bilinmezlik içindeyim. Sorularım var cevaplarım yok. O yüzden susmak hatta ebediyen susmak şu 53 yaşımda hayatımda en doğru olanıdır. Sadece müziğim konuşsun. Fikir dünyası bir yere varamıyor. Şimdi özürlerime geçelim.

"DOST OLMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Kültür sanat camiasında da çok kişiyle kavgam oldu. Bu kişiler çok uzun yıllardır beni de sanatımı da değersizleştirme, ötekileştirme derdindelerdi. Dost olmak zorunda değiliz. Ama benim cevaplarım da sertti hepsine. Özür değilse bile keşke hiç cevaplamasaydım."

Fazıl Say'ın paylaşımları:

YORUMLAR (2)
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Seçimler ikinci tura kaldı, 14 Mayıs'tan bu yana Akşener'in sessizliği sürüyor! Seçimler ikinci tura kaldı, 14 Mayıs'tan bu yana Akşener'in sessizliği sürüyor!

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Son Dakika Spor Seçim sonuçlarından sonra ebediyen susma kararı alan Fazıl Say, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçim sonuçlarından sonra ebediyen susma kararı alan Fazıl Say, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan özür diledi - Son Dakika
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