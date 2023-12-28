 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sedat Gezer'in oğlu Sertaç Gezer, babasının izinden gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sedat Gezer'in oğlu Sertaç Gezer, babasının izinden gidiyor

Bafra Belediyespor teknik direktörü Sedat Gezer'in hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrasında futbolculuğu bırakan oğlu Sertaç Gezer, 14 yıldır antrenörlük yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açılan antrenörlük kursunu tamamlayan Gezer, başarılı bir sezon geçirdi ve takımını TFF 3. Lig'e çıkardı. Sertaç Gezer, babasının disiplinli ve adaletli duruşunu örnek alarak antrenörlük kariyerine devam ettiğini belirtti.

Sedat Gezer\'in oğlu Sertaç Gezer, babasının izinden gidiyor
28.12.2023 - 12:45,  Güncelleme: 14:18
Abone Ol

Bafra Belediye spor teknik direktörüyken kulübe düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Sedat Gezer'in 39 yaşındaki oğlu Sertaç Gezer de babasının mesleği olan antrenörlüğü 14 senedir başarıyla sürdürüyor.

Teknik direktörlüğünü yaptığı Bafra Belediyespor'un kulüp binasına 2008 yılında düzenlenen silahla saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gezer'in oğlu Sertaç Gezer, o dönem futbolcu olduğu Antalya Demirspor kariyerini babasının ölümü üzerine sonlandırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2009 senesinde açılan "Sedat Gezer Antrenörlük Kursu"nu başarıyla tamamlayan Gezer, Ankaraspor altyapısında göreve başladı.

Sırasıyla Çubukspor, Yeni Amasya, Sandıklıspor, Karadeniz Ereğli ve TKİ Tavşanlı Linyitspor'da teknik direktörlük yapan Gezer, 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü ile anlaştı. Başarılı bir sezon geçiren Gezer'in ekibi, grubunu lider tamamlayıp, TFF 3. Lig'e yükseldi.

Babası gibi teknik direktör olan Sertaç Gezer ile ilk kez profesyonel liglerde mücadele eden Anadolu Üniversitesi, TFF 3. Lig 2. Grup'ta bu sezonun ilk yarısını 21 puanla 6'ncı sırada tamamladı.

"Onun yolundan gitmeye çalışıyorum"

Evli ve iki çocuk babası Sertaç Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının teknik direktörlükten önce Süper Lig'de forma giyen bir futbolcu olduğunu belirterek, aktif futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olan babasını örnek aldığını söyledi.

Babasının disiplinli ve adaletli bir spor adamı olduğunu anlatan Gezer, şöyle konuştu:

"Onun yolundan gitmeye çalışıyorum. Bafra Belediyespor teknik direktörlüğünü yaptığı 2008 yılında kulüp binasına yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Dönemin TFF Başkanı olan rahmetli Hasan Doğan, babamı 'futbol şehidi' olarak nitelemişti. Babam öldürüldüğünde Antalya Demirspor'da futbolcuydum. O günden sonra futbolculuğu bıraktım. İlk antrenörlük lisansımı da TFF'nin babam adına Samsun'da 2009 yılında açtığı kursta aldım. Babam cinayete kurban gittikten sonra dönemin TFF Başkanı Hasan Doğan'ın da teşvikiyle teknik direktör olmak için kendime yol çizdim. O günden bu yana antrenörlüğe devam ediyorum."

Gezer, şimdilerde Fenerbahçe'nin futbol akademi koordinatörlüğünü yapan Sedat Karabük'ün desteğiyle Ankaraspor'un altyapısında antrenörlüğe başladığını bildirdi.

27 yaşında başladığı antrenörlükte Ankaraspor, Çubukspor, Yeni Amasya, Sandıklıspor, Karadeniz Ereğli, TKİ Tavşanlı Linyitspor takımlarında görev yaptığını anımsatan Gezer, şunları kaydetti:

"Bölgesel Amatör Lig'de 3-4 yıl teknik direktörlük yaptım. Şimdi profesyonel bir lig takımını çalıştırıyorum. Anadolu Üniversitesi benim için çok önemli. Kulüp Başkanımız Galip Özsarı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en genç teknik direktörlerinden birisiyim. Babamı çok gözlemledim. Onun iyi yönlerini antrenörlük yaşantıma uygulamaya çalışıyorum. Rahmetli babam teknik direktör olduğu için futboldan başka bir iş bilmiyoruz. Her zaman spor adamı olarak kaldık. Bana devlet memurluğu gibi işler de teklif ettiler. Ancak ben futbolla devam etmek istedim. Bu yolda ilerleyeceğim. Annem de bana çok destek verdi."

Sertaç Gezer, bu sezon ilk kez mücadele ettikleri TFF 3. Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklara başladıklarını belirterek, bir üst lige çıkma hedefleri doğrultusunda ocak ayında Antalya'da kamp yapaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Anadolu Üniversitesi, Bafra Belediyespor, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sedat Gezer'in oğlu Sertaç Gezer, babasının izinden gidiyor - Son Dakika


13:52
AVM otoparkında siyanür içerek intihar etti! Aracın camına bir de not yazmış AVM otoparkında siyanür içerek intihar etti! Aracın camına bir de not yazmış
13:49
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38
12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04
Müstehcen içerikli parti düzenleyen 'Fergio House' hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:32
Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi

Son Dakika
13:49 Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:52 AVM otoparkında siyanür içerek intihar etti! Aracın camına bir de not yazmış
13:38 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04 Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:39 Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:32 Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 CHP'de İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için aday anlaşmazlığı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 14:24:38. #1.13#
SON DAKİKA: Sedat Gezer'in oğlu Sertaç Gezer, babasının izinden gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement