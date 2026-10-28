Sefa Özdemir, Altay'ın son iki maçında penaltıya yol açtı ve kendi ağlarını buldu - Son Dakika
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Sefa Özdemir, Altay'ın son iki maçında penaltıya yol açtı ve kendi ağlarını buldu

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Sefa Özdemir, Altay\'ın son iki maçında penaltıya yol açtı ve kendi ağlarını buldu
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Altay kaptanı Sefa Özdemir, Eskişehirspor maçında 66'ncı dakikada penaltıya neden oldu, Balıkesirspor karşısında ise 89'uncu dakikada kendi kalesine gol attı. 28 yaşındaki stoper, Altay formasıyla ilk kez kendi kalesine gol atarken takımı Balıkesirspor'a 5-0 yenildi.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da takımın en tecrübeli ismi olan 28 yaşındaki kaptan Sefa Özdemir, son 2 haftada bireysel hata ve talihsizlik kurbanı oldu. Siyah-beyazlı kulübün sezon başında 1 yıllık sözleşme yenilediği deneyimli stoper, önceki hafta İzmir'de oynanan Eskişehirspor maçında takımı 1-0 öndeyken 66'ncı dakikada rakibin ayağına basarak penaltıya neden oldu. Penaltıyı gole çevirip skoru 1-1'e getiren Eskişehirspor, bulduğu moralle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Sefa, geçen hafta deplasmanda 5-0 kaybettikleri Balıkesirspor maçında da kendi kalesine gol atma talihsizliği yaşadı. Karşılaşmanın 89'uncu dakikasında meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderen Sefa, skorun 5-0'a gelmesini engelleyemedi. Altay formasıyla 5'inci sezonunu geçiren tecrübeli defans oyuncusu kariyerinde ilk kez kendi kalesine gol attı. Sefa Özdemir, siyah-beyazlı formayla daha önce 1'inci Lig'de 1, geçen sezon 3'üncü Lig'de 2 gol kaydetmişti.

Kaynak: DHA
BalıkesirsporEskişehirsporSefa ÖzdemirSporSon Dakika

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