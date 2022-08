Fadıloğlu, Gaziantep'in gururlarıyla buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleceğin bilim insanları ve mühendisleriyle bir araya geldi. Fadıloğlu, elektrikli araç takımlarında çalışmalara katılan 19 öğrenci ve 3 eğiticiye 4 bin TL değerinde hediye çeki armağan etti.

TEKNOFEST 2022 çerçevesinde düzenlediği Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda Gaziantep'i tasarladıkları ve ürettikleri 2 araba ile başarıyla temsil eden öğrencileri ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bizden sonraki nesiller ülkemizin geleceği için güzel işler yapsın istedik. Gençlerimizdeki heyecanı görünce, gururlandım. Kendilerini bu işe adamış öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Teknoloji geliştiren Türkiye hedefine katkı sunmak, bilime merakı olan çocukların ve gençlerin en doğru şekilde yönlendirilmelerini sağlamak adına yatırım yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleceğin bilim insanları ve mühendisleriyle bir araya geldi. Şehitkamil GAZİMOBİL ve Şehitkamil EC takımları üyelerini, ailelerini ve eğitmenlerini misafir eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, başarılarından ötürü öğrencileri tebrik etti. Başkan Fadıloğlu, elektrikli araç takımlarında çalışmalara katılan 19 öğrenci ve 3 eğiticiye 4 bin TL değerinde hediye çeki armağan etti.

TEKNOFEST 2022 çerçevesinde düzenlediği Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na Şehitkamil Belediyesi adına 2 farklı araba ile katılım sağlandı. Şehitkamil GAZİMOBİL ve Şehitkamil EC takımları, finalist olmaya hak kazanarak Kocaeli TOSFED yarış pistine davet edildi. Takım üyeleri, yaklaşık 10 ay süren çalışmalar neticesinde yaptıkları 2 farklı araba ile Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 3 farklı kategoride de dereceye girdi.

Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Yerlilik Kategorisi'nde en fazla yerli devre ve parçayı yapan Şehitkamil GAZİMOBİL takımı Türkiye 1.'si oldu. Şehitkamil GAZİMOBİL takımı, Elektrikli Araba Teknolojisi Tanıtım Yaygınlaştırma Ödülü almaya hak kazandı. Şehitkamil GAZİMOBİL takımı, verimlilik kategorisinde Türkiye 10.'su oldu.

"Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir"

Kendini bilime adayan öğrencilere teşekkür eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Burada çocuklarımızın çok büyük emekleri var. Biz, Bilim Şehitkamil'de faaliyetlere başlayınca, sağ olsun tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bir amaca hizmet etmek istedik. Bizden sonraki nesiller ülkemizin geleceği için güzel işler yapsın istedik. Onlara da imkan sunmamız gerekiyordu. Bizler, kurumlar arası iş birliği çerçevesinde belediyemizin imkanlarını çocuklarımıza sunmaya gayret gösterdik. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Kaynak; bu milletin, yeniden bu milletin çocuklarına hizmet ediyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese hizmet etme noktasında bu kaynakların harcanması gerekiyor. Ben özellikle gençlerimizdeki heyecanı görünce, ben de gururlandım. Üniversitedeki arkadaşlarımıza da özellikle dedim ki sizlere açık çek veriyorum. Sizin projeleriniz için de lisedeki öğrencilerimizin projeleri için de açık çek veriyoruz. Bu çocuklarımız ile birlikte onlara abilik, ablalık yaparak, bu projeleri geliştirmeyi sağlayalım. Hakikaten üniversiteye gidip onların çalışma ortamını gördüğümde, bir üniversitenin kampüsünde üniversiteli gibi çalışan bu liseli gençleri görmüş olmak hedefi 12'den vurduğumuzu gösteriyor. Bu eğitim ve öğretim dönemi içerisinde öğrencilerimiz, kendilerine göre bu projeleri geliştirdiler. Sonuç ne olursa olsun ben her zaman şunu söyledim. Bizim gönlümüzde her zaman birincisiniz. Çünkü ben inanıyorum ki onlar ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koydular, bir şeyler ortaya çıkardılar. Her deneme yüzde 100 başarıyla sonuçlanacak diye bir şey yoktur. Aksaklıklar olacak, engeller olabilir ama bu engelleri yavaş yavaş aşarak, hedefe ulaşacağız. Bugün lisedeyken bu projeleri hayata geçirenler, yarın inanıyorum ki yeni nesil İHA'ları, yeni nesil SİHA'ları yeni nesil dronları bu gençlerimiz yapacaklar. Ben bu konuda bizlere destek veren üniversitedeki hocalarımıza, öğrenci kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bilim Şehitkamil'deki hocalarımıza teşekkür ediyorum. Her şeyin ötesinde bizlere inanıp, güvenip çocuklarını bizlere emanet eden siz değerli velilerimize teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm de hakikaten kendilerini bu işe adamış öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ben başarılarından dolayı öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sabahlara kadar çalışarak projeyi ortaya çıkarmaya çalıştık"

Verdikleri emeklerin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren GAZİMOBİL Takımı Kaptanı İncinur Yıldız, "Ben öncelikle bizleri teşvik eden hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı belki bizler bu yarışmaya katılmayacaktık. Tüm arkadaşlarımızı bu yarışmaya katılması konusunda teşvik ettiler. Bu sayede bizler de bu projeye katıldık. Sonrasında araştırma ve çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı iki bölüm şeklinde yaparak gerçekleştirdik. Tüm takım arkadaşlarım da özverili çalışmalarıyla projeye destek oldular. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızla birlikte sabahlara kadar çalışarak projeyi ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu çalışmaların sonucunda emeğimizin de karşılığını aldık. Bunun için de çok mutluyuz. Bu konuda hiçbir zaman desteklerinizi bizlerden esirgemeyen Başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Destek veren başkanımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum"

Şehitkamil EC Takımı Kaptanı Semih Karaçam, "Öncelikle bizim için uzun ve yorucu bir süreçti. Bir şekilde öğrenerek, deneyerek, bazen yakarak, bazen çalıştırarak, çalışmalarımızı geliştirdik ve bu noktalara geldik. Bu yıl da kendi tasarımlarımızdan, kendi sistemlerimiz ve kendi devrelerimizden dolayı bu ödülü aldık. Ben, bize destek veren Başkanımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP