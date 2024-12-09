Şehitkamil\'in yüzücülerinden büyük başarı

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Gaziantep Şehitkamil Belediye spor Kulübü'nün yüzme branşındaki sporcuları Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali Kızlar müsabakalarında büyük başları ile döndü. Kırmızı siyahlılar, turnuvayı 4. olarak tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakaları hafta sonu Samsun'da yapıldı. Şampiyonaya 4 sporcu ile katılan Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulübü müsabakaya damga vurdu. Kırmızı siyahlılar, büyük bir başarı ortaya koyarak, turnuvayı 4. sırada tamamladı. Temsilcimiz, Galatasaray, TED Ankara Koleji, Fenerbahçe gibi spor kulüplerini geride bıraktı.

"Büyük kulüpleri geride bıraktık"

Kulüp Başkanı İrfan Karakuzulu, alınan sonuçların ardından sporcularını kutladı. Karakuzulu, sporun her branşında başarılar elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "6-8 Aralık tarihlerinde Samsun'da önemli bir organizasyon düzenlendi. 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakalarına Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları olarak, sporcularımız Yağmur Kont, Fatma Berra Özer, Hatice Berin Kırmızıoğlan, Zeynep Irmak Yalçın'la katılım sağladık. Takım olarak bu turnuvadan da başarı ile çıkmasını bildik. Sporcularımız, mücadelesiyle birçok büyük kulübü de gerisinde bıraktı. Tüm sporcularımız ve antrenörümüz Mehmet Emin Bay'ı tebrik ediyorum. Çalışmalarımızı büyük bir azimle sürdürerek, bundan sonraki müsabakalarda başarı çıtamızı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz" dedi. - GAZİANTEP