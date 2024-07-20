Şehitkamil U13 Futbol Takımı Namağlup Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Şehitkamil U13 Futbol Takımı Namağlup Şampiyon Oldu

Şehitkamil U13 Futbol Takımı Namağlup Şampiyon Oldu

Gaziantep Yerel Ligi'nde mücadele eden Şehitkamil U13 Futbol Takımı, çıktığı 6 maçı da kazanarak namağlup şampiyon oldu. Genç yeteneklerden oluşan takım, rakiplerine göz açtırmadı ve gelecekte de büyük başarılara imza atabilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Teknik Direktör Taner Özaykut, başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek, takımın geleceği için büyük bir umut kaynağı olduğunu belirtti.

20.07.2024 12:38  Güncelleme: 12:39
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Gaziantep Yerel Ligi'nde sergilediği üstün performansla dikkat çeken Şehitkamil U13 Futbol Takımı, ligde çıktıkları 6 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Genç yeteneklerden oluşan takım, mücadele azimleri ve disiplinli çalışmalarıyla rakiplerine göz açtırmadı. Namağlup şampiyon olarak grubunda zirveye yerleşen Şehitkamil U13, sadece bugünkü başarısıyla değil, gelecekte de büyük başarılara imza atabilecek potansiyele sahip olduğunu ispatladı. Bu önemli başarı, teknik heyet ve antrenörler için de büyük bir gurur kaynağı oldu.

"5. şampiyonluğumuzu elde ettik"

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Teknik Direktörü Taner Özaykut, bu başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle, her zaman yanımızda olan ve bize desteklerini hissettiren Şehitkamil Belediye Başkanımız Umut Yılmaz, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanımız İrfan Karakuzulu ve tüm yöneticilerimize en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu sezon U14, U16, U17 ve U18 kategorilerinde şampiyonluklar kazandık. Bugün ise U13 takımımızla 5. şampiyonluğumuzu elde ettik. Bu başarının arkasında büyük bir emek ve özveri var. Antrenör arkadaşlarımın, sporcu kardeşlerimin ve tüm teknik ekibimizin gayretleri olmasaydı, bu başarıları elde etmek mümkün olmazdı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Geleceğe dair umutlarımızı pekiştirdi"

Özaykut, Şehitkamil U13 Futbol Takımı'nın Şehitkamil Belediyespor'un geleceği için büyük bir umut kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 3 yıldır, temel eğitim grubundan başlayarak kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz bu çocuklar, bugün bize büyük bir gurur yaşattılar. Onların gelişim süreçlerine tanıklık etmek ve bu süreçte emek vermek, hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Çocuklarımızın bu emeklerin karşılığını ligde şampiyon olarak vermeleri, bizi hem mutlu etti hem de geleceğe dair umutlarımızı pekiştirdi" şeklinde konuştu.

"Ailelerin ve camiamızın desteği büyük önem taşıyor"

Şehitkamil U13 takımının bu başarıları, genç yeteneklerin ne kadar çalışkan ve yetenekli olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Teknik Direktör Özaykut, takımın gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına olan inancını dile getirerek, "Bu başarıların ardında, çocuklarımızın ailelerinin ve tüm camiamızın desteği de büyük önem taşıyor. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte el ele vererek, daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim. Şehitkamil Belediyespor olarak, gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla çalışarak, daha nice şampiyonluklara imza atacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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