Selçuk İnan: Şartlar istediğimiz oyuncuları almaya uygun değil

Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Kocaeli spor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, mali koşulların, limitler ve cezalar nedeniyle istedikleri oyuncuları almaya uygun olmadığını belirtti. İnan, "Yeni sezona güçlü takımla, hızlı başlangıç yapmak istiyoruz. Geçen yıl en az gol yiyen takımlardan biriydik. Bu sene de başarıp ön tarafı da geliştireceğiz. Daha güçlü ve daha iyi Kocaelispor izletmek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarına Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Eğitim Merkezi Tesisleri'nde 4 Temmuz'daki birinci etap kampıyla başlayan Kocaelispor bugün antrenmanı basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan hazırlıklara, transfer sürecine ve yeni sezon hedeflerine dair açıklamalar yaptı. Hava sıcaklığının biraz düşmesi halinde Riva'nın Türkiye'nin en iyi kamp yapılacak yerlerinden biri olduğunu belirten Selçuk İnan, "Hazırlıklarımız yaklaşık bir hafta önce başladı. İyi de gidiyor. Şükür, oyuncuların hepsi istekli. İyi tatil yapmışlar, enerjik geldiler. Bu durumlarından dolayı da oldukça memnunuz. İnşallah yeni sezon, kazasız belasız ve başarılı geçer. Hayırlısıyla başladık. Buradan sonra da Topuk Yaylası var. Güzel bir kamp dönemi olacağını düşünüyorum. Şu an bir şikayetimiz yok" diye konuştu.

"Daha güçlü takımla, daha güçlü başlangıç yapmak istiyoruz"

Geçen sezonla karşılaştırmalı olarak takımın fiziki olarak ve oyun anlayışı açısından hedefini paylaşan 41 yaşındaki teknik adam, "Geçen sezon önce biraz sıkıntılı başlangıç, sonra bir yükseliş, akabinde yine bir düşüş oldu. Bu sene sezona daha farklı, daha güçlü başlamak istiyoruz. Hızlı girmek istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Giden oyuncular oldu. Yeni gelenler var ki şartlar el verdikçe bu daha devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden de güçlü bir takımla, güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Geçen sene ligin en az gol yiyen takımlarından biriydik. Doğru bir takım savunması oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Yine öncelikle hedeflerimizden biri bu. Ancak ön tarafta; belki de daha fazla kreatif oyuncu, belki de farklı hazırlanmayla o eksikliğimizi gidermek için de çalışıyoruz. Bu sene daha güçlü ve daha iyi bir Kocaelispor izlettirmek için elimizden geleni yapacağız. Bunda da inşallah başarılı olacağız" dedi.

"Şartlar istediğimiz oyuncuları almaya uygun değil. Takımı biraz gençleştiriyoruz"

Kulübün mali yapısının limitler ve cezalar nedeniyle istedikleri oyuncuları almaya uygun olmadığının altını çizen Selçuk İnan, "Maalesef şartlar çok da istediğimiz oyuncuyu alabilecek uygunlukta değil. Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Herkes çok emek veriyor. Başkanımız, belediye başkanımız, başkanımız, yöneticilerimiz herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Limitler ve cezalar var. Hepsinin dengesini oluşturmak lazım. Ona göre gidenler olacaktır. Belki de limit açmak için mecbur kalacağız. Bu tür problemler geçen sene de vardı, bu sene de devam edecek gibi görünüyor. Ama bu her takımın yaşadığı bir problem. Dolayısıyla sadece problemin olduğu tarafa odaklanmak yerine biz bu şartlarda hangi oyuncuları, iyi oyuncuları, maliyeti düşük oyuncuları Kocaelispor'a kazandırabiliriz ve onlarla başarılı olabiliriz, o düşüncenin peşindeyiz. Şu an böyle devam edecek. Limit açmak zorundayız. Takımımızı biraz gençleştiriyoruz. Yönetimimizin ve bizim aldığımız karar; birkaç oyuncudan, özellikle yüksek maliyetli birkaç oyuncudan limit açabilmek. Karlo (Karol Linetty) da bunlardan biriydi. Onunla konuşuldu. Biraz sıkıntılı sayılabilecek finansal durumdayız. Bunun üstesinden gelebilmek adına herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu doğrultuda böyle bir karar aldık ama buna benzer kararlar almaya devam da edebiliriz" şeklinde konuştu.

"Petkovic'ten patlama bekliyorum"

Geçen sezon ligin önemli bir bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen takımın golcüsü Bruno Petkovic özelindeki soruları yanıtlayan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bazı zamanlar futbolcuların arkadaşı gibi olabiliyorum. Çizgiyi aşmamak kaydıyla onlara yardım etmeye, onları anlamaya çalışıyorum. Destek veriyorum çünkü sakatlıklar bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü şey. Petkovic de bunları geçen sene yaşadı. Yaşamadığı maçlarda bize kalitesini gösterdi. Bu seneki amacım onun sağlıklı bir şekilde sahada olmasını sağlamak. Bu yönde de onunla çok görüşmelerim oluyor. Sahada sağlıklı bir Petkoviç varsa bize faydalı olacağını düşünüyorum ki bunu gösterdi. Baku (Makana Baku) da geldi. Yükü de biraz dağıtmak gerekiyor. Her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Sakatlıklar ki geçen sene sezonun ilk maçında çok önemli bir oyuncumuzu kaybettik. O yüzden hazırlıklı olacağız ama tabii ki bir patlama bekliyorum ama öncelikli beklentim sağlıklı bir şekilde sahada olması" ifadelerini kullandı.

Smolcic hakkında: "Elimizden geleni yaptık ama bitmiş gitmiş bir şey"

Camianın sevdiği ve bonservisinin alınmasını istediği savunmacı Hrvoje Smolcic ile yaşanan ayrılıkla ilgili sorulara net dille açıklık getiren Selçuk İnan, "Birçok defa görüştük. Onunla iyi bir ilişkim var, bütün oyuncularla olduğu gibi. Buraya gelmesinde de çok çaba sarf ettim ve onu buraya kazandırdık. O da karşılığını verdi ama futbol bu, profesyonel bir oyun. Tabii ki gelenler ve gidenler olacak. Bazı oyuncuların gidişi bizi üzecek ama her şeyden önemlisi Kocaelispor. En büyük o. O çatı altında doğruları yapmaya çalışıyoruz. Sadece onun sevgisi baki. Yoksa oyuncular gelip gidecektir. Bunun farkındayım. Görüşmelerimiz oldu ancak yaşanan olaylarla ilgili konuşmak bence anlamsız; bitmiş gitmiş bir şey. Şu anda başka takımda. Biz yapabileceğimiz doğrultuda elimizden geleni yaptık. Finansal açıdan bizi ne kadar zorlayacağına baktık, planlar yaptık. Bu uzun da sürdü. En nihayetinde böyle sonuçlandı. Dediğim gibi geçmişte kaldı. Biz geleceğe, yeni oyunculara, kendi oyuncularımıza odaklanmış durumdayız ve kendisine de başarılar diliyorum" dedi.

"Milli Takım'a belki çok fazla baskı uyguladık"

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın erken veda etmesiyle ilgili Selçuk İnan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hepinizin olduğu gibi benim de beklentilerim vardı. Birçok oyuncuyu çok yakından tanıyorum. Ne kadar üzgün olduklarını biliyorum. Benim bundan önceki söylemlerimi birazcık dikkate aldıysanız, hep söylediğim bir şey vardı; o turnuvalarda olmak, istikrarlı bir şekilde olmak. Gruplardan çıkmak da çok önemli bir şey. Hedefleri koyarken oyuncuların psikolojik durumlarını da biraz göze almak gerekiyor. Belki çok fazla baskı uyguladık. Bu benim fikrim. Çünkü oyuncularla konuştuğumda çok üzgündüler. Çok şey vermeye çalıştılar, söyledikleri de bu. Karşılığını verememek çok üzücü bir şey. Beklenti benim için hayattaki en kötü kelimelerden biri. Beklenti içinde olmayı çok sevmiyorum. Çünkü çalışmalısınız, inanmalısınız, başarmalısınız. Kendiniz o beklentiyi bir şeye çevirmelisiniz. Maalesef bunu başaramadık ama bitti, üzgünüz. Keşke daha fazla ilerleseydik ama yeni bir turnuva, yeni başlangıçlar var. Onlara destek vermek lazım. Bundan sonra da Uluslar Ligi'nde maçlar var, Avrupa Şampiyonası var. İnşallah başarılı olurlar" şeklinde konuştu. Milli maçın eylül ayında Kocaeli'de oynanacak olmasına da değinen İnan son olarak, "Daha önce de onları ağırladık. Hocası, oyuncuları çok mutlu oldular. Yine bu şekilde ağırlayacağız. Bizim adımıza da çok önemli bir şey. Kocaeli, bir spor şehri. Bunu gösterdik. Yine maçı kazanmaları için biz de tribünden hep beraber destek vereceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL