Selçuk İnan Fenerbahçe maçında yok! Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçında kabusu yaşadı - Son Dakika
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Selçuk İnan Fenerbahçe maçında yok! Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçında kabusu yaşadı

Selçuk İnan Fenerbahçe maçında yok! Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçında kabusu yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Gaziantep FK, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti. Teknik Direktör Selçuk İnan ve Kacper Kozlowski kırmızı kart görürken, David Okereke de sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 3 isim de haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakacak. Öte yandan ev sahibinde ise Krzysztof Piatek atıldı.

20.04.2025 16:30
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın başında öne geçen konuk takım, Fenerbahçe karşılaşması öncesi kabusu yaşadı.

1-0 ÖNE GEÇİP KAYBETTİLER

Karşılaşmada ilk golü, 9. dakikada David Okereke kaydetti ve Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi. Başakşehir, bu gole Krzysztof Piatek ile 42. dakikada penaltıdan karşılık verdi. İlk yarı bitmeden bir gol daha bulan ev sahibi takım, Ivan Brnic ile 2-1 öne geçti. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmazken, müsabakayı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanan taraf RAMS Başakşehir oldu.

Selçuk İnan Fenerbahçe maçında yok! Gaziantep FK, RAMS Başakşehir karşısında kabusu yaşadı

SELÇUK İNAN VE 2 FUTBOLCU FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Konuk takım, 3 puanın yanı sıra, teknik direktörü Selçuk İnan ve 2 futbolcusundan da oldu. Genç teknik adam, 53. dakikada kırmızı kart gördü. İnan, gelecek hafta konuk edecekleri Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında olamayacak. Gaziantep FK'da 55. dakikada sarı kart gören David Okereke ve 90+7. dakikada üst üste iki sarı kart sonrası kırmızı kart gören Kacper Kozlowski de cezalı duruma düştü. 2 futbolcu da Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Selçuk İnan Fenerbahçe maçında yok! Gaziantep FK, RAMS Başakşehir karşısında kabusu yaşadı

PIATEK DE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan karşılaşmada kırmızı kart gören bir diğer isim de RAMS Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek oldu. Piatek, rakibine yaptığı müdahale sonrası 88. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Selçuk İnan Fenerbahçe maçında yok! Gaziantep FK, RAMS Başakşehir karşısında kabusu yaşadı

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ RAKİPLER

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kazanan RAMS Başakşehir, puanını 48'e yükseltti ve 6. sıraya yerleşti. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı. İstanbul ekibi, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Gaziantep temsilcisi ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Selçuk İnan Fenerbahçe maçında yok! Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçında kabusu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • bindokuzyüzüç semih:
    kesin haftaya fenerle oynuyorlardır dedim ve öyle çıktı :D kartlar saçma sapandı çok belliydi bi iş olduğu. her hafta ya oyuncular ya hakemler ya sponsor ortalığı takımlar fenerin yolunu temizliyo, sonra Beşiktaş çok puan farkı yedi oluyor! Beşiktaş'a gelince sadece bizimkiler kart görüyor, Rafa biçiliyor faul verilmiyor. Kurduğunuz düzen batsın! 110 2 Yanıtla
  • tahsin keçilioğlu:
    Allah sizi bildiği gibi yapsın utanma yok ar yok şeref yok. TFF acilen istifa etmeli. Milleti birbirine düşman ettiniz. futbolu spor olmaktan çıkardınız. 71 2 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Geçen hafta Kayseri gördüğü kartlarla 4 Sarı + 1 Kırmızı kart cezalısı verdi. Bu hafta G. Antep 4 Sarı + 2 Kırmızı kart. Size ortak noltası nedir? İki takımda bu cezalılarla FB karşısına çıkıyor. Yani "Mission Completed" 57 2 Yanıtla
  • Kemal ÇALIŞIR:
    Ne güzel yaa kim FB ile oynayacaksa bir önce ki maçta takımdan en az dört beş futbolcu cezalı duruma düşüyor ilginç 53 2 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    yapı işini yapıyor 46 2 Yanıtla
  • Kadir Ulaç:
    amaçta o zaten 38 3 Yanıtla
  • Hakan1421:
    yapı iş başında 32 3 Yanıtla
  • Haci1969:
    Gaziantep Fener’in dostu olsun ne varki? tüm diğer takımlar 6S’ye domalıyor 2 30 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    al yapı 24 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Selçuk İnan Fenerbahçe maçında yok! Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçında kabusu yaşadı - Son Dakika
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