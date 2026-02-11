Selçuk İnan Gaziantep Maçını Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Selçuk İnan Gaziantep Maçını Değerlendirdi

Selçuk İnan Gaziantep Maçını Değerlendirdi
11.02.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Pazar günü oynayacakları Gaziantep maçını değerlendirdi.

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Gaziantep iyi oyuncuları olan bir takım. Güçlü yönleri, zayıf yönleri hepsini çalışacağız. Pazar günü kendi evimizde inşallah kazanan taraf biz oluruz" dedi. Antrenman öncesi Selçuk İnan doğum günü futbolcularla birlikte pasta keserek kutladı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Kocaelispor, 15 Şubat Pazar günü saat 14.30'da sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Körfez temsilcisi bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayserispor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmana düz koşuyla başlarken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaptı. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Dan Agyei, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

SELÇUK İNAN: ZORLU PERİYOTTAN GEÇTİK

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamasında, "Güzel bir galibiyet aldık. Bildiğiniz gibi zorlu periyottan geçtik. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş, bir de zorlu Kayseri deplasmanı; üç maç mücadele ve oyun açısından oyuncularım adına çok memnunum. Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Çok önemli ve güzel bir galibiyet. Bütün oyuncularımızın fiziksel olarak hazır durumda olması çok kolay değil. Aynı oyuncularla üç maçı da oynayabilmek bizim için kolay olmayacaktı, bunu biliyorduk. Stratejimizi de ona göre belirledik. Daha dinlenmiş oyuncuları farklı şekilde kullandık. Sonradan oyuna aldığımız oyuncularımız zaten oyunun seyrini değiştirebilecek oyunculardı, hamlelerdi. Bunu stratejik olarak da biliyorduk. Şükürler olsun ki hepsi tuttu. Zaten hocalık biraz da böyle oluyor. Yapmış olduğunuz değişiklikler tuttuğu zaman önemli bir iş yapmış oluyorsunuz. Biz bunu yaşadık son maçta. Ben burada hocalığa başladığım günden beri sizinle hep aynı şeyi paylaşıyorum. Biz iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Oyuncular birbirini seviyor, birbiri için mücadele ediyor. Sahada kimin olduğunun benim için çok önemi yok. İsme bakmıyorum. Oyuncularımız var, hepsi çalışıyor. Hepsi formayı hak ediyor" dedi.

'JOVANOVIC İLGİLİ NET BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUZ'

Kalecilerden Gökhan Değirmenci'nin performansı ve Jovanovic'in sakatlık durumunu değerlendiren İnan, "Gökhan'a önce şöyle bir parantez açalım. Çok karakterli, çok sevdiğim bir oyuncumuz, en azından bunu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarını çok seviyor, arkadaşları onu çok seviyor. Çok büyük saygı duyuyorlar. Kalbinin de ekmeğini yiyor. Gerçekten çok iyi bir insan, iyi de bir kaleci zaten biliyoruz. Her ne şartta ne olursa olsun takımın yanında olmaya çalışıyor. Onun adına çok mutluyum. Galip geldik ama galibiyette önemli rollerden biri de Gökhan'ındı. Onun adına çok mutluyum. İnşallah bu performansını devam ettirir. Jovanovic ilgili net bir şey söyleyemiyoruz. Pazartesi günü tedavisi tamamlanacak ve dönecek. Döndükten sonra ne zaman bizimle birlikte olacağı yavaş yavaş netlik kazanır. Ondan sonrasına bakacağız" şeklinde konuştu.

'GAZİANTEP İYİ OYUNCULARI OLAN BİR TAKIM'

Gaziantep FK maçını zorlu geçeceğini belirten İnan, "Her maçın hikayesi farklı. Her maça farklı ve yeniden hazırlanıyoruz. Geçmişte kaybettiğimiz maçlarla çok ilgilenemiyoruz diyemeyeceğim çünkü ders çıkartmanız lazım. Özellikle kaybettiğiniz maçlarda neleri doğru, neleri yanlış yaptınız, birkaç defa daha üstünden geçmek lazım. Gaziantep iyi oyuncuları olan bir takım. Güçlü yönleri, zayıf yönleri hepsini çalışacağız. Pazar günü kendi evimizde inşallah kazanan taraf biz oluruz" sözlerini sarf etti.

'HOCAMIZ GELİYOR, SAĞ OLSUN BİZİ DESTEKLİYOR'

Bir gazetecinin, Fatih Terim'in Beşiktaş karşılaşmasında kendisini izlemeye gelmesini hatırlatması üzerine İnan, "Hocamız geliyor, sağ olsun bizi destekliyor, yanımızda oluyor. Öyle bir planı vardı. Aradığında 'Maçını izlemeye geleceğim' dediğinde mutlu oldum, şeref verdi. Hoca sağ olsun hep böyle destekte bulunuyor, yanımızda oldu. Allah razı olsun. Konuşuyoruz tabi maçlardan sonra, kritik yapıyoruz. Nasıl geçti, ne oldu diye. Hayatımın çok büyük bir kısmı Fatih Hoca'yla beraber geçtiği için böyle bir ilişkimiz var" dedi.

AGYEİ: 2 GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLYUM

Dan Agyei ise, "2 gol attığım için mutluyum. Bizim için önemli bir galibiyetti. Yanılmıyorsam son kazandığımız deplasman maçı Konya'ydı. Bu maçı da kazanarak güzel bir galibiyet almış olduk. Önümüzdeki maça hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

SELÇUK İNAN'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Öte yandan antrenmanda Selçuk İnan 41'inci yaş gününü futbolcular, personel ve basın mensupları kutladı. İnan'a pasta hazırlanırken, tüm takım ve basın mensupları İnan'a iyi dileklerini iletti. İnan yaptığı konuşmada, "Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. İyi ki onlarla çalışıyorum iyi ki bu takımın başındayım. Fazlasıyla mutluyum değer gördüğümü hissediyorum. Camiasını ve takımını bu kadar seven bir oyuncu grubuyla olmak benim için ayrıcalık. Teknik direktörlük kariyerimde ilk defa doğum gününde maç kazandım. Sağ olsunlar böyle bir galibiyeti hediye ettiler. İnşallah sezonu hep beraber mutlu ve saygılı şekilde bitiriş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Kocaelispor, Selçuk İnan, Gaziantep, Antrenman, Futbol, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan Gaziantep Maçını Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
İçişleri Bakanlığı’na atanan Mustafa Çiftçi kimdir İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?
Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde deprem Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Kanada’da liseye silahlı saldırı En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
Petro’ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum Petro'ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum
Elden ele dolaşan görüntü Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu

21:01
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
20:45
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan’la son mesajlaşmasını paylaştı
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı
20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:16
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 21:12:14. #7.11#
SON DAKİKA: Selçuk İnan Gaziantep Maçını Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.