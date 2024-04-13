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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Selçuk İnan: "Kafamdaki oyunu oluşturmak basit değil"

ANKARA - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Kafamdaki oyunu oluşturmak basit değil. Hocalar bir yılını belki daha fazla zamanını bu işe ayırıyor. Ankaragücü iyi bir takım. Uzun zamandır bu oyunu oynamaya çalışıyorlar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü İnan, bugün iyi oynayamadıkları ve kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Yaklaşık bir aydır takımın başında olduğunu dile getiren İnan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışıyoruz ve uğraşıyoruz. Çok kolay işler değil. Kafamdaki oyunu oluşturmak basit değil. Hocalar bir yılını belki daha fazla zamanını bu işe ayırıyor. Ankaragücü iyi bir takım. Uzun zamandır bu oyunu oynamaya çalışıyorlar. Buna rağmen puan tablosunda iyi yerde değillerdi. Ancak bizden güçlü bir takım olduğunu maçtan önce kabul etmiştik. İçeride en azından oyun üstünlüğünü alacaklarını biliyorduk. Bu yönde hazırlandık. Elimizdeki oyuncuların kalitesini de göz önünde bulundurursak maçın aşağı yukarı bu şekilde geçeceğini biliyorduk. Kazandığımız topları doğru kullanmak ve geçişi iyi yapabilmeyi hedefliyorduk. Çok top kaybettik ve iyi çıkamadık. Neticesinde baskı yedik. Üzgünüm ama çalışmaya devam edeceğiz. Bu takımın nasıl ligde kalacağıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek. İçeride 3 maçımız var. Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Hatayspor. Bunların özrü yok. Bu maçları ne olursa olsun içeride kazanacağız. Deplasmanda da alabildiğimiz kadar puan almayı hedefliyoruz."