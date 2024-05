Spor

- Selçuk İnan: "Kazanamadık ama kaybetmedik de"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor maçının ardından, "Kazanamadık ama kaybetmedik de. Son 3 maç bizim için final olacak" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakında ilgilendiren maçta Hatayspor'u konuk etti. Zorlu maç, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 35'e, Hatayspor ise 34'e yükseltirken iki takım da düşme hattından yukarı çıkamadı.

"Son 3 maç bizim için final olacak"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maç sonu düzenlenen basın toplantısında galip gelemedikleri üzgün olduklarını söyledi. Selçuk İnan, Oyuncularım iyi mücadele etti. O yüzden teşekkür ediyorum. Bugün içeride oynadık, belki de bu bir avantaj ama bu stresi yönetmek kolay değil. Bugün rakipten üstündük. Birçok istatistikte biz öndeydik. Oyuncularım bugün oyun anlamında görevlerini yaptılar. Ama sonucu alamadık. Bu nedenle üzgünüm. Son maçlarda çok pozisyona girdik ama kazanamadık. Bu nedenle çok üzgünüm. Bu durumda her maç final. Son 3 maçımız kaldı. Bu maç bizim için final niteliğindeydi. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Bu süreçte her takımın ne sonuç alacağı belli olmuyor. Oyuncularıma da bunu söyledim. Son 3 hafta bizim için final olacak. Son maçlar için elimizden geleni yapıp ligde kalmaya çalışacağız. Son maçlarda kendi işimiz kendimiz görebiliriz. Ben takımımın istatistiklerine bakıyorum. Buna baktığımız zamanda da rakipten çok üstünüz. Bu durumlarda futbol oynamak kolay değil. Bir takımda kısa sürede bir şeyleri değiştirmek de kolay değil, alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Önde oynamak, oyunu ön alana yaymak için zaman lazım. Bu konuda ben de takıma çok yüklendiğimi düşünüyorum ama kolay değil. Penaltı kaçırdığımız için de üzgünüz, Draguş da üzgün ama futbolda bunlar. Bundan sonra her şey bizim elimizde. Karagümrük, Adana Demir ve Pendik ile oynayacağız. Bu maçları şansın da yardımıyla kazanıp ligde kalmak istiyoruz. Taraftarlara da destekleri için teşekkür ediyorum. Sonuna kadar bizi desteklesinler, yanımızda olsunlar. Sonuca göre biz her türlü tepkiyi göstermek de onların hakkı" ifadelerini kullandı.