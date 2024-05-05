Selçuk İnan: 'Kazanamadık ama kaybetmedik de' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Selçuk İnan: 'Kazanamadık ama kaybetmedik de'

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor maçının ardından, 'Kazanamadık ama kaybetmedik de. Son 3 maç bizim için final olacak' dedi. Gaziantep FK, Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 35'e yükseltti.

05.05.2024 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Selçuk İnan: "Kazanamadık ama kaybetmedik de"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor maçının ardından, "Kazanamadık ama kaybetmedik de. Son 3 maç bizim için final olacak" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakında ilgilendiren maçta Hatayspor'u konuk etti. Zorlu maç, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 35'e, Hatayspor ise 34'e yükseltirken iki takım da düşme hattından yukarı çıkamadı.

"Son 3 maç bizim için final olacak"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maç sonu düzenlenen basın toplantısında galip gelemedikleri üzgün olduklarını söyledi. Selçuk İnan, Oyuncularım iyi mücadele etti. O yüzden teşekkür ediyorum. Bugün içeride oynadık, belki de bu bir avantaj ama bu stresi yönetmek kolay değil. Bugün rakipten üstündük. Birçok istatistikte biz öndeydik. Oyuncularım bugün oyun anlamında görevlerini yaptılar. Ama sonucu alamadık. Bu nedenle üzgünüm. Son maçlarda çok pozisyona girdik ama kazanamadık. Bu nedenle çok üzgünüm. Bu durumda her maç final. Son 3 maçımız kaldı. Bu maç bizim için final niteliğindeydi. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Bu süreçte her takımın ne sonuç alacağı belli olmuyor. Oyuncularıma da bunu söyledim. Son 3 hafta bizim için final olacak. Son maçlar için elimizden geleni yapıp ligde kalmaya çalışacağız. Son maçlarda kendi işimiz kendimiz görebiliriz. Ben takımımın istatistiklerine bakıyorum. Buna baktığımız zamanda da rakipten çok üstünüz. Bu durumlarda futbol oynamak kolay değil. Bir takımda kısa sürede bir şeyleri değiştirmek de kolay değil, alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Önde oynamak, oyunu ön alana yaymak için zaman lazım. Bu konuda ben de takıma çok yüklendiğimi düşünüyorum ama kolay değil. Penaltı kaçırdığımız için de üzgünüz, Draguş da üzgün ama futbolda bunlar. Bundan sonra her şey bizim elimizde. Karagümrük, Adana Demir ve Pendik ile oynayacağız. Bu maçları şansın da yardımıyla kazanıp ligde kalmak istiyoruz. Taraftarlara da destekleri için teşekkür ediyorum. Sonuna kadar bizi desteklesinler, yanımızda olsunlar. Sonuca göre biz her türlü tepkiyi göstermek de onların hakkı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Selçuk İnan, Gaziantep, Hatayspor, Selçuk, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan: 'Kazanamadık ama kaybetmedik de' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:10 Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi’ni kuruyor Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi'ni kuruyor
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
20:13 ABD, İsrail’e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu ABD, İsrail'e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu
19:21 Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
23:34 Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak
23:16 Van’ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:09 Brezilya’da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü ve Kayıp Sayısı Artıyor Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü ve Kayıp Sayısı Artıyor
23:03 Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu
22:37 Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:43 Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe’nin önüne geçtik Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik
21:14 Durdurabilene aşk olsun Icardi, kariyer rekorunu kırdı Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:17 Mersin’de yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu Mersin'de yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 00:03:32. #1.13#
SON DAKİKA: Selçuk İnan: 'Kazanamadık ama kaybetmedik de' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement