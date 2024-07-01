Selçuklu Belediyespor U17 Takımı Türkiye Şampiyonası\'nda Dörtlü Finale Yükseldi

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Konya Selçuklu Belediyespor Kulübü U17 Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası 2. Kademe final maçında Kütahya Yeşilayspor'u 3-0 yenerek şampiyonada adını son dört takım arasına yazdırdı.

Selçuklu Belediyespor Kulübü, futbol branşında başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. 2023-2024 futbol sezonunda U14-U15-U16-U17 ve U18 yaş gruplarını Konya şampiyonu olarak tamamlayan Selçuklu Belediyespor Kulübü, Türkiye şampiyonasında da Konya'yı başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda U16 kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Mavi-Beyazlılar bu kez U17 kategorisinde son dört takım arasına kalmayı başardı. Uşak'ta düzenlenen 2. kademe final müsabakasında Kütahya Yeşilayspor'u ikinci yarıda Mustafa Özemiş'in kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etmeyi başaran Selçuklu Belediyespor U17 takımı Türkiye şampiyonasında dörtlü finale kalma başarısı gösterdi.

Rakipler belli oldu

Selçuklu Belediyespor Kulübü U17 futbol takımının Türkiye şampiyonası dörtlü finaldeki rakipleri İstanbul Eroğluspor, Bursa Kestel Belediyespor ve Anadolu Bingölspor oldu. Selçuklu Belediyespor U17 takımının yarı final karşılaşmasındaki rakibi müsabakalardan önce yapılacak olan kura çekimiyle belli olacak. Müsabakaların oynanacağı yer ve tarih ise önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

Çankaya: "Hedefimiz bir kez daha Türkiye Şampiyonluğu"

Selçuklu Belediyespor Kulübü U17 futbol takımı antrenörü Çağdaş Çankaya hedeflerinin bir kez daha Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi. Çankaya, "Selçuklu Belediyespor Kulübü olarak futbol branşında tarihi bir sezonu geride bırakıyoruz. U14-U15-U16-U17 ve U18 takımlarımızla Konya şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye şampiyonalarında da şehrimizi başarıyla temsil ediyoruz. U16 takımımızla Türkiye şampiyonu olduk, şimdi ise U17 takımımızla dörtlü finallerde mücadele edeceğiz. Aynı sezon içerisinde iki takımımızın da böyle önemli bir başarıya imza atması bizleri gururlandırdı. Bizlere desteklerinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanımıza ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Kulüp antrenörlerimiz Alparslan Patlar, Samet Güneş, Furkan Gülhan ve Muhittin Sütiçen'e de emekleri için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Pekyatırmacı'dan tebrik

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye şampiyonasında dörtlü finale kalan U17 futbol takımı sporcularını tebrik etti. Başkan Pekyatırmacı, "Futbol branşımızda Selçuklu Belediyespor Kulübü olarak son yıllarda ciddi başarılar elde ediyoruz. Bu sezon Türkiye Şampiyonu olmayı başaran U16 futbol takımımızın ardından U17 takımımız da son dört takım arasına kalarak önemli bir başarıya imza attı. İnşallah U17 takımımızda yolun sonunu Türkiye şampiyonluğu ile tamamlayarak şehrimize önemli bir başarı daha kazandıracaklardır. Tüm sporcularımıza güveniyor dörtlü final müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi. - KONYA