Ankara 'da yapılan havuz etabı ve Kaş'taki deniz etabının tamamlanmasıyla dereceye girenler şöyle oluştu:

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, serbest dalış deniz etabı olan "Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası", Antalya 'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Şahika Ercümen, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.