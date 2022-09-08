Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu - Son Dakika
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Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu

08.09.2022 10:14
Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu

Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Teknik Kurulu incelemelerinin ardından açıklandı.

Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Teknik Kurulu incelemelerinin ardından açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, serbest dalış deniz etabı olan "Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası", Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirildi.

Ankara'da yapılan havuz etabı ve Kaş'taki deniz etabının tamamlanmasıyla dereceye girenler şöyle oluştu:

Büyük kadınlar

1. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü

2. Ilgaz Yıldıztepe Spor Kulübü

3. Türközü Spor Kulübü

Büyük erkekler

1. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü

2. Neptune Sualtı Sporları Spor Kulübü

3. Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ve Okyanus Su Sporları Kulübü (Aynı puanla 2 kulüp Türkiye 3'üncülüğü paylaştı)

Paletli Sabit Ağırlık-CWT kategorisi

Genç kadınlar

1. Toprak Toprak

Genç erkekler

1. Can Yurteri

Büyük kadınlar

1. Şahika Ercümen

Büyük erkekler

1. Rüstem Derin

İp Destekli Sabit Ağırlık-FIM kategorisi

Genç kadınlar

1. Toprak Toprak

Genç erkekler

1. Doruk Dizdar

Büyük kadınlar

1. Şahika Ercümen

Büyük erkekler

1. Rüstem Derin

Çift Paletli Sabit Ağırlık-CWT-BF kategorisi

Genç kadınlar

1. Berivan Şevval Toprak

Genç erkekler

1. Can Yurteri

Büyük kadınlar

1. Şahika Ercümen

Büyük erkekler

1. Rüstem Derin

Paletsiz Sabit Ağırlık-CNF kategorisi

Genç kadınlar

1. Toprak Toprak

Genç erkekler

1. Eren Umut Koçak

Büyük kadınlar

1. Şahika Ercümen

Büyük erkekler

1. Mete Mordağ

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Kaynak: AA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Şahika Ercümen, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu - Son Dakika
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