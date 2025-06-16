Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde

Serdal Adalı\'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde
16.06.2025 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, gayrimenkul projesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adalı yaptığı paylaşımda, ''Beşiktaşımıza 200 milyon Euro'ya yakın gelir getireceğini öngördüğümüz bu proje, tarihimizin en büyük gelir getiren projesi olarak yerini alacak.'' diyerek müjdeyi verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün finansal projesi olan Dikilitaş projesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Serdal Adalı Finansal bağımsızlık projesi hakkında açıklama yaparak Siyah-beyazlı taraftarlara 200 milyon euroluk müjdeyi verdi.

İşte Serdal Adalı'nın o açıklaması;

"Beşiktaşımızı finansal bağımsızlığına kavuşturacak projelere birlikte imza atıyoruz! Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 m² yüzölçümüne sahip arazimizin yanında, kulübümüze tahsisli yaklaşık 5 bin metrekarelik arazinin daha tapusunu alarak projeye ekliyoruz.

20 bin metrekarelik bu alan üzerinde, Emlak Konut ile birlikte büyük bir gayrimenkul projesi inşa ediyoruz." dedi.

"200 MİLYON EURO GELİR!"

Bu projenin ciddi bir gelir sağlayacağını belirten Başkan Adalı şunları belirtti;

"Beşiktaşımıza 200 milyon Euro'ya yakın gelir getireceğini öngördüğümüz bu proje, tarihimizin en büyük gelir getiren projesi olarak yerini alacak.

Bu projenin diğer paydaşı Emlak Konut gibi alanının en güvenilir kurumu olacak. Ayrıca özellikle Ziraat Bankası'nın da bu projenin içerisinde yer almasını planlıyoruz.

Dikilitaş projesi, devletimizin garantisiyle yapılacak." ifadelerini kullandı.

"FAİZ YÜKÜMÜZDEN KURTULACAĞIZ!"

Projeden elde edilecek gelirler ile borç yükünden kurtulmak istediklerini aktaran Serdal Adalı, "Buradan gelecek gelirle Bankalar Konsorsiyumu'na olan borçlarımızı ödemeyi ve günde yaklaşık 125.000 Euro'yu bulan faiz yükümüzden bir an önce kurtulmayı hedefliyoruz.

Yılda 50 milyon Euro'ya yakın devasa bir meblağı faiz gideri ödeyerek adeta çöpe atmaktansa, böyle bir bütçeyi şampiyon Beşiktaş kadrolarını inşa etmek için kullanmayı arzu ediyoruz." sözlerini kullandı.

"BEŞİKTAŞIMIZ İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT"

Gerçekleşecek olan projenin Beşiktaş tarihi için bir fırsat olduğunu paylaşan Adalı, "Dikilitaş'taki arazimizin imar hakkının alınarak Beşiktaşımızın ekonomisine kazandırılıyor olması, yapılan kasıtlı algıların aksine Beşiktaşımız için tarihi bir fırsattır, mali bağımsızlığımız için dönüm noktasıdır.

Bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve Beşiktaşımız için en doğru kararı birlikte vermek üzere tüm genel kurul üyelerimizi 22 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz Genel Kurulumuza davet ediyor, bağımsız Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. Aslolan Beşiktaş'tır!"

Sosyal Medya, Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gökhan Ü:
    senelik 10 kağittan 3 ölü topçu getirir, 1 sezonda tuketirsin o parayı da 7 9 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    Hadi bakalım hayırlısı 7 1 Yanıtla
  • barbaros112:
    Tonla borclandirdilar Yonetemediler Gs FB Bjk ayni Hepsi yapiladirma yapti yalvar yakar sonrada sat sat bitiremediler bizim insanimizda son parasiyla formasiyla forma aliyor Yorumsuz!!! 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar Türk sporcular savaşın ortasında kaldı Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Edin Dzeko’nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Tahran’dan kaçış Kilometrelerce kuyruk oluştu Tahran'dan kaçış! Kilometrelerce kuyruk oluştu
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
Metroda ünlü var Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi
İran’ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv’den ilk görüntüler İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
Pezeşkiyan’dan ulusal birlik çağrısı Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

22:59
İran’dan yeni misilleme Tel Aviv ve Hayfa’yı vuruyorlar
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vuruyorlar
21:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran’a saldırılarda ABD bize yardım ediyor
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'a saldırılarda ABD bize yardım ediyor
20:53
İsrail’den yeni saldırı dalgası İran’ın can damarını hedef alıyorlar
İsrail'den yeni saldırı dalgası! İran'ın can damarını hedef alıyorlar
18:49
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...
10:28
Trump’ın tehdidi sonrası İran, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
10:24
Teşkilat sezon finalinde büyük veda Kate gitti, maske düştü
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü
10:16
Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde düşüş
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde düşüş
10:07
Akaryakıta okkalı bir zam daha Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
10:05
İran, MOSSAD casusunu idam etti
İran, MOSSAD casusunu idam etti
09:56
Fenerbahçe’nin yıldızları düğünde halay çekti
Fenerbahçe'nin yıldızları düğünde halay çekti
09:51
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
09:47
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 23:33:45. #7.13#
SON DAKİKA: Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.