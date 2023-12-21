 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Aziz, Galatasaray'a karşı takımın en deneyimli oyuncusu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Aziz, Galatasaray'a karşı takımın en deneyimli oyuncusu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Aziz, Galatasaray'a karşı oynadığı 6 maçla takımın en deneyimli oyuncusu konumunda bulunuyor. Serdar Aziz'in oynadığı Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe\'nin milli futbolcusu Serdar Aziz, Galatasaray\'a karşı takımın en deneyimli oyuncusu
21.12.2023 - 10:35,
Abone Ol

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Aziz, Galatasaray'a karşı oynadığı 6 maçla sarı-kırmızılılara karşı takımın en deneyimli oyuncusu konumunda bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Serdar Aziz, takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor. 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez Galatasaray derbisinde görev aldı. Tecrübeli savunmacı, sarı-lacivertli formayla 6 kez de Beşiktaş'a karşı oynadı.

Serdar Aziz'in oynadığı Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 2 kez galip ayrılırken, 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik yaşadı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4'ü Süper Lig, 6'sı Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 10 müsabakada görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Serdar'ın yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ile Bright Osayi-Samuel de kariyerlerinde 5'er kez Galatasaray derbisi deneyimi yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Serdar Aziz, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Aziz, Galatasaray'a karşı takımın en deneyimli oyuncusu - Son Dakika


11:13
Dolar/TL 29,16 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,16 seviyesinden işlem görüyor
11:13
Meral Akşener, İmamoğlu'nun karşısına Naci Görür'ü mü çıkarıyor? Meral Akşener, İmamoğlu'nun karşısına Naci Görür'ü mü çıkarıyor?
11:08
İYİ Parti'de İstifalar Art Arda Geliyor İYİ Parti'de İstifalar Art Arda Geliyor
10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46
Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45
Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25
Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun

Son Dakika
11:13 Dolar/TL 29,16 seviyesinden işlem görüyor
11:08 İYİ Parti'de İstifalar Art Arda Geliyor
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 11:27:49. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Aziz, Galatasaray'a karşı takımın en deneyimli oyuncusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement