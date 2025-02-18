AFC Şampiyonlar Ligi B Grubu 8. hafta maçında İsmail Kartal'ın tekbik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Al-Nassr ile karşı karşıya geldi. Azadi Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada taraflar 0-0 berabere kalarak puanları bölüştü.
Ara transfer döneminde İran ekibine transfer olan Serdar Dursun maça ilk 11'de başladı. Dursun'un merakla karşısına çıkmak istediği Cristiano Ronaldo ise maçta forma giymedi.
Bu sonuç ile birlikte 17 puana yükselen Al-Nassr 3. sırada yer aldı. 7 puandaki Persepolis ise 9. sırada kaldı.
Son Dakika › Spor › Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı - Son Dakika
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