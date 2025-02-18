Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı

Geniş Video İzle

AFC Şampiyonlar Ligi B Grubu 8. hafta maçında İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Al-Nassr ile 0-0 berabere kaldı. Maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar puanları bölüştü. Ara transfer döneminde İran ekibine transfer olan Serdar Dursun maça ilk 11'de başladı. Dursun'un merakla karşısına çıkmak istediği Cristiano Ronaldo ise maçta forma giymedi.

18.02.2025 08:11  Güncelleme: 08:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFC Şampiyonlar Ligi B Grubu 8. hafta maçında İsmail Kartal'ın tekbik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Al-Nassr ile karşı karşıya geldi. Azadi Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada taraflar 0-0 berabere kalarak puanları bölüştü.

RONALDO MAÇA ÇIKMADI

Ara transfer döneminde İran ekibine transfer olan Serdar Dursun maça ilk 11'de başladı. Dursun'un merakla karşısına çıkmak istediği Cristiano Ronaldo ise maçta forma giymedi.

PUAN DURUMU

Bu sonuç ile birlikte 17 puana yükselen Al-Nassr 3. sırada yer aldı. 7 puandaki Persepolis ise 9. sırada kaldı.

Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
Serdar Dursun\'un Ronaldo hayalleri yıkıldı

Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Serdar Dursun, İsmail Kartal, Futbol, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Kosar:
    sıkma canını Ahmet, icardi ile sahaya çıktın ya hatta asist dahi yaptın icardiye mutlu ol ileride gururla torunlarına anlatırsan 7 13 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI:
    Serdarı görme şerefini kaybetmiş Ronaldo kaybeder. 13 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:01 Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran’la ilgili dikkat çeken karar Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran'la ilgili dikkat çeken karar
21:41 Halkı böyle zehirliyorlar Dönerciden mide bulandıran hareket Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:48 Ece Seçkin’den kar tatilinde yorganla cesur pozlar Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
09:37 Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi
09:32 Galatasaray Icardi’nin sözleşmesi askıya aldı Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 22:44:38. #1.13#
SON DAKİKA: Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.