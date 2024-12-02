Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri - Son Dakika
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Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri

Serdar Topraktepe\'den dikkat çeken Chamberlain sözleri

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hatayspor beraberliğinin ardından konuştu. Oyuncu değişikleri hakkında bilgi veren Topraktepe, bu sezon kadroda düşünülmeyen takımdan ayrılmayan Alex Oxlade Chamberlain'e süre vermesiyle ilgili "Salih Uçan ve Tayip Talha Sanuç uzun süredir oynamadığı için sakatlık riskleri vardı. Zaten bana haber gönderdiler ve ben de oyundan aldım. Can Keleş, Chamberlian bu takımın oyuncuları, onlar da takıma girmek zorunda" dedi.

02.12.2024 22:59
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Beşiktaş'ta geçiçi teknik direktörlük görevi yapan Serdar Topraktepe, 1-1 berabere kaldıkları Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Topraktepe, sezon başında gönderilmek istenen ama ayrılığa yanaşmayan Alex Oxlade Chamberlain'e bu sezon ilk kez şans vermesiyle ilgili de konuştu.

"BU MAÇA 1 PUAN İÇİN GELMEDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Topraktepe, "Bu maça 1 puan için gelmedik, Beşiktaş olarak her maçı kazanmamız gerekiyordu. Gidişatı düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşların reaksiyon verdiğini, mücadele ettiğini gördüm ama olmadı. Oyunun son bölümünde tamamen gole odaklandılar. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Her şeyi biliyoruz, bunların bilincinde olduğumuzu söylemek istiyorum." dedi.

"CHAMBERLAIN DE BU TAKIMIN OYUNCUSU"

Hatayspor karşılaşmasında yaptığı değişikliklerden bahseden çalıştırıcı "Salih Uçan ve Tayip Talha Sanuç uzun süredir oynamadığı için sakatlık riskleri vardı. Zaten bana haber gönderdiler ve ben de oyundan aldım. Milot Rashica'yı en fazla 45 dakika oynatabilirdik, 65'ten sonra sakatlık riski arttı. Sakatlanırsa, dört hafta kaçırabilirdi. Ona rağmen elinden geleni yaptı. Can Keleş, Chamberlian bu takımın oyuncuları, onlar da takıma girmek zorunda. Hep birlikte bir şeyler yapacağız. Bakhtiyor Zaynutdinov her zaman hazır bir futbolcu. Rafa Silva inanılmazdı. Gedson Fernandes'in pozisyonları var. Yemememiz gereken bir pozisyonda gol yedik ama olmadı." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Serdar Topraktepe, Hatayspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri - Son Dakika

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