Sergen Yalçın A Milli Takım'ın kadrosunu açıklarken geleceği hedeflediklerini söyledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yalnızca bugünü değil geleceği de düşünerek bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladığı toplantıda konuşan Yalçın, milli takımın geleceğine ilişkin planlamalar, kadro tercihleri ve gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Milli takımda yeni bir dönemin başladığını belirten 54 yaşındaki teknik adam, uzun süredir üzerinde çalıştıkları yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz platformunu hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Önlerinde 4 yıllık önemli bir süreç bulunduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "Biz sadece bugünün değil, geleceğin de takımını oluşturmak istiyoruz. Bir yandan maçları kazanmak, bir yandan da önümüzdeki büyük turnuvalarda başarılı olabilecek bir takımın temellerini atmak için çalışıyoruz. Bu ülkenin çok yetenekli oyuncuları var. Bizim görevimiz de onları en doğru şekilde takıma kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Milli takımın kapısının bütün futbolculara açık olduğunu dile getiren Yalçın, "İsimler ve kulüpler çok önemli değil. Kim hak ediyorsa, kim bu takıma katkı sağlayacaksa orada olacak. Bu ülkede hak eden her futbolcunun milli formayı rahatlıkla giyebileceğine inanıyorum. Geniş bir kadromuz var. İnşallah önümüzdeki uzun süreçte ülkemizin gurur duyacağı bir milli takım oluşturacağız." diye konuştu.

"Burası halkın takımı"

A Milli Takım'ın herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, basın mensuplarına çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Burası halkın takımı, sizin takımınız. Sizden tek bir ricam var. Lütfen daha işe başlamadan milli takımla ve oyuncularımızla ilgili olumsuz haberler yapmayın. Çünkü bu milli takım sizin milli takımınız, halkın milli takımı. Biz sadece burada görevli olarak bulunuyoruz. Lütfen bunu unutmayalım. Benim ve ekibimin tek düşüncesi burada başarılı olmak, en doğrusunu yapmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

"Milli takımı kulüp takımı havasına sokmak istiyoruz"

Ay-yıldızlı ekibin yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Geniş bir oyuncu havuzuyla çalışıyoruz. Milli takımı kulüp takımı havasına sokmak istiyoruz. Çok ciddi bir scout ekibi kurduk. Dört senelik süreçte umut vadeden bir takım göstermek istiyoruz. Tek hedefimiz Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak. Milli takıma genç oyuncuları kazandırmak. 60'a yakın oyuncudan oluşan bir havuzumuz var. Bu havuzdan 26 oyuncu seçtik. Sakatlığı olan kaleciyi kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Kenan, sakat olmasına rağmen milli takıma gelmek istedi. Kulübü (Juventus) tedavi sürecini orada devam ettirmek istedi ve biz de oyuncunun kalabileceğini söyledik. Son dakikada Başakşehir kalecisini (Muhammed Şengezer) de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarmak zorunda kaldık."

"Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek milli takıma zarar verir"

Bazı futbolcuların telefonlarına çıkmadığı yönündeki iddialara ilişkin soruyu yanıtlayan Yalçın, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Göreve geldikten sonra birçok futbolcuyla iletişim kurduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Göreve geldikten sonra birçok oyuncuyla telefonda bilgi alışverişinde bulunduk, görüşmeler yaptık. Asla öyle bir oyuncu yok. Lütfen bu tarz haberler yapmayalım. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek milli takıma zarar verir." şeklinde konuştu.

"Berke, milli takıma gelmek için can atıyor"

Sergen Yalçın, aday kadroya davet ettiği kaleci Berke Özer'in durumuyla ilgili de şunları kaydetti:

"Berke ile görüştüm. Kendisine milli takımla ilgili ne düşündüğünü sordum. Daha önce bazı sorunlar yaşanmış. Şu anda hiçbir sorunu yok. Milli takıma gelmek için can atıyor. Genç bir oyuncumuz. Avrupa'da ülkemizi temsil ediyor. Çok büyütülecek bir konu olduğunu düşünmüyorum."

Arda Güler ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Yalçın, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. Ciddi bir çıkış yaptı. Hangi pozisyonda isterse onu orada oynatacağız." dedi.

"Fiziksel olarak hazır oyuncularla başlamayı düşünüyorum"

Belçika ve Fransa karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, "Santrforla oynayacağız. Sistemimiz biraz daha farklı olacak. Son maçlarda sağlıklı sonuçlar almadık. Önümüzde son iki maçımız var ve düşmeme şansımız da var. Belçika maçı çok değerli. İyi bir karışım yaptığımızı düşünüyoruz. Fiziksel olarak hazır oyuncularla başlamayı düşünüyorum. İnşallah bundan sonrası iyi olacak." şeklinde görüş belirtti.

"Hikayeler yeniden yazılır"

A Milli Futbol Takımı'nın geleceğine ilişkin umutlu olduğunu belirten Yalçın, başarılı olmak için herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Yeni bir hikaye yazmak istediklerini dile getiren 54 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hikayeler yeniden yazılır. Bakalım bizim hikayemiz nasıl olacak. Hep beraber yaşayarak göreceğiz. Herkesin desteğine çok ihtiyacımız var. Bu yolda bu işi bizim çocuklarla başarabileceğimizi düşünüyorum. Önce maç oynayalım. Sonra tartışalım ve bizi yargılayın."