Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli - Son Dakika
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Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli

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Kötü gidişatın ardından Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, siyah-beyazlılarda şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ile masada. futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar'ın ardından başkan Yücel de deneyimli teknik adamla görüşecek. Yücel, Yalçın ile bu akşam yüz yüze görüşecek ve tekliflerini iletecek. Yönetim, 52 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe derbisinde takımın başında olmasını hedefliyor.

01.12.2024 16:28  Güncelleme: 16:49
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Beşiktaş'ta kötü gidişatın ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile vedalaşıldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğu için en önemli aday olan Sergen Yalçın ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İLK GÖRÜŞMEYİ FEYYAZ UÇAR YAPTI

Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in isteği doğrultusunda Sergen Yalçın ile telefonda görüştü. Uçar, "Sergen kardeşim, bu kriz döneminde sana ihtiyacımız var. Başkan ve yönetimin ortak kararı; Fenerbahçe derbisine seninle çıkmak istiyoruz" dedi.

SERGEN'İN KAFASINDA SORU İŞARETLERİ VAR

Feyyaz Uçar'ın telefonda aktardığı talebe Sergen Yalçın'dan olumlu yanıt gelse de bazı soru işaretleri yer alıyor. Gerçekleşen görüşmede Sergen Yalçın; Feyyaz Uçar'ın sözlerine cevaben, "Beşiktaş gel der gelirim. Git der giderim. Ancak bazı şeyler var kafama takılan. Yüz yüze ayrıntıları konuşalım" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN YÜCEL GÖRÜŞECEK

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'ın ardından başkan Hüseyin Yücel de Sergen Yalçın için harekete geçiyor. bu akşam Sergen Yalçın ile bir araya gelecek ve 52 yaşındaki teknik adama teklfini iletecek.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİNE SERGEN İLE ÇIKMAK

Beşiktaş'ta hedef, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine Sergen Yalçın yönetiminde çıkmak. Sergen Yalçın 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmış, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zafere uzanmıştı.

Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş\'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emin Erol:
    oyuncu kadrosu aynı hiç birşey değişmez Beşiktaş bitik 6 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gelebilecek en iyi teknik direktör sergen en azından para yabancıya gitmesin 4 2 Yanıtla
  • Savaşa faşizime ırkçılğa Hayır:
    Bjk hayatının en büyük hatasını yapıyor sergen de hiç bir şey olmaz 1 3 Yanıtla
  • Serdar Ozen:
    Sallamayın ziyaaa . Sergen gelmıycek . 0 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yalancının Pek İnandırıcı Gelmedi Bana Basit Duruyor 2 0 Yanıtla
  • Necdet Ede:
    Sergen değil Realmadritin hocası gelsede olmaz topçular 3 haftadır para alamıyor takım bitmiş bu yıl 3.cü bile olamaz 0 0 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    yabancı teknik traktöre para verecek kalması mezmur yerlilere döndü aptallar daha baştan niye sergeni getirmediniz 0 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Gelsin paracıklar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli - Son Dakika
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