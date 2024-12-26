Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay sözler - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay sözler

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Spor yorumcusu Sergen Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e ağır eleştirilerde bulundu. Yalçın, "Metin Öztürk diye bir arkadaş var mesela, geçen çıkmış konuşuyor. Hocam saçma sapan konuşuyor ya! 8 puan öndesin, hakemler senin aleyhine çalışmıyor… Bu hakemler konusunda en az yara alan takım Galatasaray'dır. 30 senedir bu böyledir" dedi.

26.12.2024 07:46  Güncelleme: 08:13
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Sergen Yalçın, Kafa Sports Youtube kanalında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e eleştirilerde bulundu.

NEREDE VAR BU YAPI?

Mourinho'ya sert çıkan Yalçın, "Jose Mourinho zeki bir insan. Maçtan sonraki konuşmalarında konuyu hep başka yere götürüyor. Fenerbahçe niye bir şey oynamıyor, oyuncuların formu niye düşük falan, bunları cevaplamıyor. O kadar zeki ki arkadaş, sürekli 'Türkiye'de kokuşmuş sistem var', 'Yapı var, o var bu var' diyerek mevzuyu değiştiriyor. Futbolla ilgili bir şey söylemiyor! Futbolcular da böyle olunca 'Nasıl olsa Türkiye'de sistem var' diyerek kopuyor. Nerede var bu yapı ben çok merak ediyorum? Niye açıklamıyorsunuz bu yapı neyse?" dedi.

"SAÇMA SAPAN KONUŞUYOR"

Glatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e de ağır eleştirilerde bulunan Yalçın, "Metin Öztürk diye bir arkadaş var mesela, geçen çıkmış konuşuyor. Hocam saçma sapan konuşuyor ya! 8 puan öndesin, hakemler senin aleyhine çalışmıyor… Bu hakemler konusunda en az yara alan takım Galatasaray'dır. 30 senedir bu böyledir! Ama hala çıkıp da TFF'den, hakemlerden şikayet etmek, algıyı tekrar canlandırmak çok da sağlıklı gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın\'dan Fenerbahçe ve Galatasaray\'a olay sözler

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Cocukluk askimsin:
    buda işsiz ya 12 11 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    arkadaşının eski eşiyle çıkan zata laf düşmez 13 6 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Sen de hep boş konuşuyorsun sergen 10 7 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Böyle bir açıklama yaptığına göre kesin bjk ye geliyor. 9 4 Yanıtla
  • res:
    Adam adam! Sürekli konuşuyor 1 11 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    arada bir çıkar konuşur kayle almamak lazım.. 4 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SERGEN YALÇIN PIRTTT UÇ EZİKTAS LI FEROS SENI 5 2 Yanıtla
  • Neccom:
    Sergen hocaya kimsenin laf söylemeye hakkı yok, adama bir kere görev verildi yedeği olmayan oyuncularla şampiyon yaptı takımı, tabiki Beşiktaşı n başına geçmesini isterim, ama yabancı teknik drektöre ne imkan verildiyse aynısı verilsin , okan hocaya verdiler imkanı durum belli, ismail hoca fenerle tarihin puanını aldı , sergenede vereceksin imkanı 4 1 Yanıtla
  • Yetkin metin:
    iyi hoş adamsın sergen hocalığında iyide şampiyon olduğun senede alehine bir tane düdük çalınmadı. arada bunlarıda unutmamak lazım 3 1 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    suç bastırmaya çalışıyor aklınca hakemler yıllardır onlara çalışıyorlar.. 2 0 Yanıtla
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