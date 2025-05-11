Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye olay teklif - Son Dakika
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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye olay teklif

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Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası yayınlanan programda Fenerbahçe için dikkat çeken ifadeler kullandı. Fenerbahçe'ye forvet tavsiye edebileceğini aktaran Sergen Yalçın, ''Çok merak ediyorlarsa ben hemen Avrupa'dan 5 isim vereyim'' dedi.

11.05.2025 10:32
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Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Trabzonspor galibiyetini Ekol TV'de değerlendirdi.

Okan Buruk'un devre arasında takıma ciddi bir fırça attığını öne süren Sergen Yalçın, "Çünkü ilk yarıda rehavet içinde bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda rakibi yarı sahadan çıkarmadılar ve zorlanmadan kazandılar" dedi.

"GALATASARAY İYİ SANTRFORLAR BULUYOR"

Galatasaray'ın Osimhen'i tutup 1-2 takviye yapması halinde gelecek sezon da favori olacağını belirten Yalçın, "Çünkü oturmuş bir kadrosu var. Osimhen giderse de Galatasaray yenisini alır. Galatasaray, iyi santrforlar buluyor. İyi araştırırsan ve iyi para verirsen oyuncu var" yorumunu yaptı.

"AVRUPA'DAN 5 TANE İSİM VEREYİM"

Candaş Tolga Işık'ın "Fenerbahçe neden bulamadı o zaman?" sorusuna cevap veren Sergen Yalçın, "Ben vereyim hemen 5 tane isim. Çok merak ediyorlarsa ben hemen Avrupa'dan 5 tane isim vereyim. 1 değil, 5 tane vereyim. Zor değil yani bu. Sadece araştırın. Avrupa'da çok önemli santrforlar var, Osimhen gibi tutunamayanlar var, genç olup çıkış yapmak isteyenler var. Yeter ki araştırın, hazıran konmayın" şeklinde konuştu.

DİKKAT ÇEKEN BARIŞ ALPER SÖZLERİ

Son olarak Barış Alper Yılmaz'a değinen Sergen Yalçın, "Barış Alper için ortalamanın altında olduğunu düşünmüyorum. Ben ortalamasının bu olduğunu ve Galatasaray'a 2 senedir çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok başarılı. Barış Alper 10 üzerinden 7-8 oynuyorsa büyük iş" diyerek sözlerini tamamladı.

Sergen Yalçın\'dan Fenerbahçe\'ye olay teklif

Sergen Yalçın, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye olay teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Erbay Mercan:
    bu verse verse at ismi verir 42 7 Yanıtla
  • yilmaz7 TAXİ:
    Gülbatur Şahbatur 37 5 Yanıtla
  • 3115658rs:
    sen kendi işine bak senin ne haddine fb oyuncu önermek 14 25 Yanıtla
  • 123456:
    isim verirmiş futbol izleyen herkes verir ismi.paradan haber ver sergen reis 16 3 Yanıtla
  • çiüçiü:
    sana mı kaldı Fenerbahçe nin kimi alacağı 5 12 Yanıtla
  • fenerbahçe:
    hayatta yapılabilecek en basit şey yorum yapmak Beşiktaşı başındayken son dönemini unutma madem iyisin neden Beşiktaşı teklifini kabul etmedin fenere yol yapıyor 9 1 Yanıtla
  • Volkan Ayvat:
    ulan sergen yaaa ( ben bir konuşursam yer yerinden oynar diyen replikteki adam gibi icraat yok ) 6 2 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Bu işleri at yarışına benzemez hocam 6 0 Yanıtla
  • 633148:
    isim vermemis 2 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    Eğer masrafları ile 15milyon EURO (vergisiz)ve üzeri maaş verirsen üst düzey oyuncu koşa koşa gelir ve Osimhen,İcardi bu şekilde geldi zaten. 1 1 Yanıtla
  • rs202020:
    sen onu bunu boşver 6'lı ne olur.. Altı tane at ismi söyle 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Beşiktaş'a önersen dikkate alınarak mı 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR DİYENLERDEN .... 0 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    esekler adam olur fener adam olmaz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye olay teklif - Son Dakika
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