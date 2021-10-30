Sergen Yalçın eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi

Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü favorilerinden biri. Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde takıma yapacağı takviyelerle kadro derinliğini artırmak isterken öncelikli hedef yerli futbolcu transferi.

BEŞİKTAŞ'IN ARA TRANSFER DÖNEMİNDE TEKLİF YAPMASI BEKLENİYOR

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca için harekete geçti. Sergen Yalçın'ın konuyla ilgili yöneticilerle yaptığı görüşmede, "2-3 bölgede onu kullanabilirim" dediği belirlendi. Siyah-beyazlıların devre arasında Akdeniz ekibine resmi teklif yapması bekleniyor. Alanya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Efecan Karaca ile Trabzonspor da ilgileniyor. Milli futbolcunun iki kulübe de çok sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.