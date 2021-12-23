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Sergen Yalçın Fenerbahçe ile mi görüşüyor? Yalçın, Ali Koç'la görüşmeye Acun'un aracıyla mı gitti? - Son Dakika

Sergen Yalçın Fenerbahçe ile mi görüşüyor? Yalçın, Ali Koç'la görüşmeye Acun'un aracıyla mı gitti?

23.12.2021 14:35
Sergen Yalçın Fenerbahçe ile mi görüşüyor? Yalçın, Ali Koç'la görüşmeye Acun'un aracıyla mı gitti?

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son sürat devam ederken, futbol kulislerine düşen son iddia adeta gündemi sarstı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'la Etiler'deki bir ofiste yüz yüze görüştüğü iddia edilirken, dedikodulara göre tecrübeli hocayı söz konusu ofise Acun Ilıcalı'nın özel aracı götürdü.

Teknik direktör arayışında Joachim Löw, Slaven Bilic ve son olarak Lucien Favre ile ilgilenen Fenerbahçe'nin çok gizli şekilde Sergen Yalçın ile görüştüğü öne sürüldü. Transfer kulislerinde konuşulanlara göre Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli bir yöneticinin Etiler'deki ofisinde Yalçın ile yüz yüze bir araya geldi.

"ACUN'UN ÖZEL ARACI GÖTÜRDÜ" İDDİASI

Dedikodulara göre tecrübeli antrenörü, söz konusu ofise Acun Ilıcalı'nın özel aracı götürdü. Ilıcalı'nın Fenerbahçe'yi devralması için Yalçın'a yakın markaj uyguladığı da gelen haberler arasında.

Futbol gündemini sarsan iddia! Acun'un özel aracıyla Etiler'e giden Sergen Yalçın, Ali Koç ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi
Sergen "Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım" diyor, Fenerbahçe anlaşma için bastırıyor.

"SEZON SONUNA KADAR TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Buna rağmen Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini paylaştığı ifade ediliyor. Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe cephesinde ise Beşiktaş'ı çifte şampiyonluğa taşıyan başarılı teknik adamla anlaşmak için yoğun bir çaba olduğu öne sürülüyor.

SERGEN YALÇIN İÇİN HULL CITY İDDİASI

Öte yandan bazı İngiliz haber kaynakları, İngiltere'de Hull City takımını satın almak üzere olan Acun Ilıcalı'nın teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmeyi düşündüğünü iddia etti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Sergen Yalçın, bu sezon ligde ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçların ardından görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Sergen Yalçın Fenerbahçe ile mi görüşüyor? Yalçın, Ali Koç'la görüşmeye Acun'un aracıyla mı gitti?

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın Fenerbahçe ile mi görüşüyor? Yalçın, Ali Koç'la görüşmeye Acun'un aracıyla mı gitti? - Son Dakika Spor


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