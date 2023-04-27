Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye kapı araladı - Son Dakika
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Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye kapı araladı

27.04.2023 11:42

Jorge Jesus ile çalkantılı devam eden Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon için hazırlıklara erken başlamak istiyor. Takımın başına Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ı getirmek isteyen yönetime, takımın başında Jorge Jesus varken görüşme yapmanın doğru olmayacağını belirten Yalçın'ın, Portekizli hocanın olası ayrılığı ve teklif gelmesi durumunda görüşebileceğinin sinyallerini vermesi dikkat çekti.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği merak konusu. Son günlerde adı sık sık sarı-lacivertlilerle anılan Sergen Yalçın'dan bomba bir açıklama geldi.

"YAZ PLANLAMASINI HENÜZ YAPMADI"

Gazeteci Serdar Sarıdağ, YouTube kanalından paylaştığı videoda Sergen Yalçın ile görüştüğünü belirtti. Sarıdağ yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın, Çeşme'de tatil yapıyor, yakın zamanda dönecek. Yaz planlamasını henüz yapmadı çünkü önümüzdeki sezon için bir takımla anlaşma ihtimali var. O nedenle yaz planlamasını yapmıyor. Eğer bir takımla anlaşırsa tamamen tatilden öte işlerine konsantre olacak. Zaten ekibi ve kendisi ligi takip ediyor." dedi.

"TAKIMIN HOCASI VARKEN GÖRÜŞME YAPMAM DOĞRU DEĞİL"

Sarıdağ Fenerbahçe'den Sergen Yalçın'a henüz bir teklif olmadığını belirtirken, "Sergen Hoca şu an için bunların konuşulmasından rahatsız. Takımın başında Jesus var. Hoca diyor ki, 'Bir takımın başında hocası varken, benim gidip görüşme yapmam doğru olmaz'" ifadelerini kullandı.

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