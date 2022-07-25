Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş

2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile 3 kupa kaldıran teknik direktör Sergen Yalçın, 2021 yılının Aralık ayında siyah-beyazlılarla yolları ayırmıştı. O günden bu yana takım çalıştırmayan deneyimli hocanın verdiği kilolar dikkat çekti.

SERGEN YALÇIN FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Sergen Yalçın'ın yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç aralarında deneyimli hocanın da bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Dalkılıç'ın "Şimdi biraz eğleniriz..." ifadelerini kullanarak paylaştığı karede Sergen Yalçın'ın fazla kilolarından kurtulduğu fit görüntüsü dikkat çekti.

YORUMCULUĞA GERİ DÖNDÜ

Yeni sezonda takım çalıştırması beklenmeyen Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde yorumculuğa geri döndüğü kesinleşmişti. Deneyimli hoca, YouTube'da yayın yapan Kafa TV kanalında yorumculuk yapacak.