Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş - Son Dakika
Üye Girişi

Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş

25.07.2022 19:57
Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş

Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı. Yakın arkadaşı Murat Dalkılıç'ın paylaştığı fotoğrafta görülen tecrübeli teknik direktörün oldukça kilo verdiği fark edildi.

2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile 3 kupa kaldıran teknik direktör Sergen Yalçın, 2021 yılının Aralık ayında siyah-beyazlılarla yolları ayırmıştı. O günden bu yana takım çalıştırmayan deneyimli hocanın verdiği kilolar dikkat çekti.

SERGEN YALÇIN FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Sergen Yalçın'ın yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç aralarında deneyimli hocanın da bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Dalkılıç'ın "Şimdi biraz eğleniriz..." ifadelerini kullanarak paylaştığı karede Sergen Yalçın'ın fazla kilolarından kurtulduğu fit görüntüsü dikkat çekti.

YORUMCULUĞA GERİ DÖNDÜ

Yeni sezonda takım çalıştırması beklenmeyen Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde yorumculuğa geri döndüğü kesinleşmişti. Deneyimli hoca, YouTube'da yayın yapan Kafa TV kanalında yorumculuk yapacak.

YORUMLAR
500
Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için teşekkür mesajı yayımladı Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için teşekkür mesajı yayımladı

Murat Dalkılıç, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş - Son Dakika


Son Dakika
19:57 Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 20:10:04. #1.12#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement