Sergen Yalçın: İnşallah biz mutlu ayrılırız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sergen Yalçın: İnşallah biz mutlu ayrılırız

Sergen Yalçın: İnşallah biz mutlu ayrılırız
07.03.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi hakkında konuştu. Yalçın, ''Zor bir derbi. Galatasaray lider, epeyi fark var. Biz son dönemde iyi bir grafik yakaladık. Oyuncu ve takım performansları yukarı çıktı. Bu grafiği devam ettirmek istiyoruz. Umarım güzel ve seyir zevki, mücadele gücü yüksek bir müsabaka olur. İnşallah biz mutlu ayrılırız." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

''İNŞALLAH BİZ MUTLU AYRILIRIZ''

Maçla ilgili konuşan Sergen Yalçın "Zor bir derbi. Galatasaray lider, epey bir fark var. Biz son dönemde iyi bir grafik yakaladık. Oyuncu ve takım performansları yukarı çıktı. Bu grafiği devam ettirmek istiyoruz. Bugün belirleyici olacak şey takımın mental ve fiziksel durumu, birebir eşleşmeler. Umarım güzel ve seyir zevki, mücadele gücü yüksek bir müsabaka olur. İnşallah biz mutlu ayrılırız." dedi.

''ÖNEMİNİ, DEĞERİNİ BİLİYORUZ''

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Takımımızın durumu gayet iyi. Bilal ve Emirhan eksik, ikisi de önemli oyuncular. Onları bekliyoruz. Moral motivasyonumuz iyi, konsantreyiz. Bu maçın önemini, değerini biliyoruz. Derbileri oynamak da kazanmak da zordur. Mutluluğu çok daha fazladır. Bakalım, umarım güzel bir gece olur." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: İnşallah biz mutlu ayrılırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
ABD ve İsrail’in Tahran’ı vurduğu anlar kamerada ABD ve İsrail'in Tahran'ı vurduğu anlar kamerada
Genç polisi öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler Genç polisi öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
Beyaz Saray’dan ABD’nin İran saldırılarına “GTA“ montajlı video paylaşımı Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına "GTA" montajlı video paylaşımı
Ateş açtılar 2 Suriye askeri hayatını kaybetti Ateş açtılar! 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

19:38
Kazımcan Karataş’ın gördüğü kart olay oldu
Kazımcan Karataş'ın gördüğü kart olay oldu
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Aylardır beklenen gün geldi çattı İşte dev derbinin ilk 11’leri
Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
18:14
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:43
Körfez ülkelerinden özür dileyen Pezeşkiyan geri adım attı: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
Körfez ülkelerinden özür dileyen Pezeşkiyan geri adım attı: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 19:48:56. #7.12#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın: İnşallah biz mutlu ayrılırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.