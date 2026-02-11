Trabzon'da sokak röportajı yapan bir ekip, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü ile alakalı ilginç bir soru sordu.
Trabzon'da sokağa inen ekip, "Sevgilinizle romantik bir akşam mı yoksa Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini izlemek mi?" sorusunu vatandaşa yöneltti. Soruya eşinin yanında yanıt veren tutkulu bir Trabzonspor taraftarı, cevabıyla hem güldürdü hem de tartışma yarattı.
Mavi-bordo üstü ve Trabzonspor şapkasıyla dikkat çeken vatandaş, mikrofon uzatılmasının ardından "Benim iki aşkım var; birisi Türk bayrağı, birisi de eşim. Eşim de fanatik Trabzonsporlu. Eşimi her zaman bulabilirim ama Trabzonspor - Fenerbahçe maçını her zaman bulamam. Maça gideceğim." dedi.
Bu samimi ve esprili yanıt, videoyu izleyenleri kahkahalara boğdu. Bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce görüntülenme aldı.
Taraftarların bir kısmı, "Gerçek aşk bu! Trabzonspor her şeyden önce gelir" diyerek destek verirken, diğerleri "Eşine saygısızlık, yanlış bir düşünce" şeklinde eleştirdi.
Son Dakika › Spor › Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?