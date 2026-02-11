Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane - Son Dakika
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane

11.02.2026 16:16
Trabzon'da yaşayan bir çifte "14 Şubat'ta sevgilinizle olmak mı, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini izlemek mi?" sorusu soruldu. Eşinin yanında soruya cevap veren Trabzonlu vatandaş, ''Benim iki aşkım var; Birisi Türk bayrağı birisi de eşim. Eşimi her zaman bulabilirim ama Trabzonspor - Fenerbahçe maçını bulamam. Maça gideceğim.'' cevabıyla izleyenleri kahkahalara boğdu.

Trabzon'da sokak röportajı yapan bir ekip, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü ile alakalı ilginç bir soru sordu.

''14 ŞUBAT'TA DERBİ İZLEMEK Mİ, EŞİNİZ Mİ?''

Trabzon'da sokağa inen ekip, "Sevgilinizle romantik bir akşam mı yoksa Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini izlemek mi?" sorusunu vatandaşa yöneltti. Soruya eşinin yanında yanıt veren tutkulu bir Trabzonspor taraftarı, cevabıyla hem güldürdü hem de tartışma yarattı.

''EŞİMİ HER ZAMAN BULURUM AMA FENERBAHÇE MAÇINI BULAMAM''

Mavi-bordo üstü ve Trabzonspor şapkasıyla dikkat çeken vatandaş, mikrofon uzatılmasının ardından "Benim iki aşkım var; birisi Türk bayrağı, birisi de eşim. Eşim de fanatik Trabzonsporlu. Eşimi her zaman bulabilirim ama Trabzonspor - Fenerbahçe maçını her zaman bulamam. Maça gideceğim." dedi.

İZLEYENLER KAHKALARA BOĞULDU

Bu samimi ve esprili yanıt, videoyu izleyenleri kahkahalara boğdu. Bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce görüntülenme aldı.

VERDİĞİ YANIT TARTIŞMA YARATTI

Taraftarların bir kısmı, "Gerçek aşk bu! Trabzonspor her şeyden önce gelir" diyerek destek verirken, diğerleri "Eşine saygısızlık, yanlış bir düşünce" şeklinde eleştirdi.

