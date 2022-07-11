Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro... - Son Dakika
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Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...

11.07.2022 13:26
Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...

Sevilla, Galatasaray'dan transfer ettiği 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcos do Nascimento Teixeira ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyuran İspanyol ekibi, Marcao'nun serbest kalma bedelini 50 milyon Euro olarak duyurdu. Galatasaray da bu transferden bonuslar dahil toplam 15 milyon Euro gelir elde edecek.

İspanya La Liga ekibi Sevilla'dan yapılan açıklamada, cuma günü Galatasaray ile varılan anlaşmanın ardından sağlık testlerinden geçen Marcao ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek olan sözleşme imzalandığı duyuruldu.

SERBEST KALMA BEDELİ 50 MİLYON EURO

Sevilla'nın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı ilk isim olan 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin serbest kalma bedeli ise 50 milyon Euro olarak açıklandı.

Sevilla, Marcao'yu resmen kadrosuna kattı! Serbest kalma bedeli 50 milyon euro olarak açıklandı

BU AKŞAMKİ ANTRENMANDA YER ALACAK

Yeni sezon hazırlıklarını Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürdüren Sevilla'nın kampına katılarak 5 yıllık sözleşme imzalayan Marcao, yeni takımının bu akşam yapacağı antrenmanında yer alacak.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO ELDE EDECEK

Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tutan Marcao'nun transferinde 3 milyon Euro'luk da bonuslar bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip bonuslar dahil toplam 15 milyon Euro elde edecek. Bonusların hangi şartlarda gerçekleşeceği ve ne olduğu açıklanmadı.

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Son Dakika Spor Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro... - Son Dakika
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